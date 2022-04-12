هنا شيحة تتخلص من كل هدايا بليغ لها.. مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 11

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 11 تطورت فيه الأحداث بشكل سريع، خصوصا تلك الأحداث المتعلقة بفريدة الخطيبة السابقة لبليغ أبو الهنا، والتي على الرغم من أن بليغ خدعها وتركها وسافر خارج مصر يوم كتب كتابهما لا يزال قلبها معلقا به وتشاور نفسها للعودة إليه، ولكن في هذه الحلقة اتخذت خطوة جديدة لتبتعد عنه.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 11

من أبرز الأحداث التي شهدها مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 11 زيارة خاصة من فريدة، التي تلعب دورها الفنانة هنا شيحة، إلى الفنان أحمد بدير الذي يلعب دور جابر أبو الهنا، عم بليغ أبو الهنا الذي يؤدي دوره الفنان خالد النبوي.

فريدة تترك كل هدايا بليغ لها عند جابر

ذهبت فريدة إلى أحمد بدير الذي يؤدي دور جابر أبو الهنا ومعها صندوق صغير في يدها، يضم كل التذكارات والهدايا التي أعطاها بليغ لها أثناء خطبتهما، وأعطته له وقالت له إن هذا آخر ما يربطها به وأنها تريد أن تبتعد عنه وتنساه وتتزوج وتستقر.