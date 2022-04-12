إسلام إبراهيم يشارك في قتل حماه وشقيقه.. مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 11

العديد من المفاجآت حملها مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 11 الذي يعيد اسم المؤلف الكبير أسامة أنور عكاشة إلى التلفزيون بعد وفاته بأكثر من 12 سنة تقريبا، إذ يتصدر هذا المسلسل ترندات منصات التواصل الاجتماعي، ويعتبر العمل الفني الأول الذي يجمع الفنان خالد النبوي وابنه نور، بالإضافة إلى أنه يشارك به عدد كبير من النجوم.

مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 11

أكبر مفاجآة في مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 11 هي اكتشاف بليغ أبو الهنا الذي يلعب دوره الفنان خالد النبوي حقيقة وفاة شقيقيه، وأنهما ماتا بفعل فاعل في حادث سيارة مدبر وليس قضاء وقدر كما يُشاع، وذلك بعد أن وصل للسائق الذي كان معهما في الحادث.

رؤوف له علاقة بحادث قتل حماه وشقيقه

لم تنتهي مفاجآت مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 11، بل عرف بليغ أيضا من السائق أن رؤوف زوج عزة ابنة أمين أبو الهنا، الذي يلعب دوره الفنان إسلام إبراهيم، له علاقة بهذا الحادث، لأنه دفع رشوة للسائق مقابل أن يختفي عن الأنظار ولا يقر بأن فرامل السيارة كانت مقطوعة.