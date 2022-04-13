المؤبد لمدرس أزهري هتك عرض طفلة أثناء تحفيظها القرآن بالبحر الأحمر

قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، بالحكم المؤبد على مدرس بالمعهد الأزهري، لاتهامه بهتك عرض طفلة عمرها 8 سنوات، أثناء تحفيظها القرآن الكريم.

صدر الحكم برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي، وعضوية كل من المستشارين أحمد الفقي وطارق عبد الفتاح، وأمانة سر أشرف جعفر ومحمد جمال وحسن عبدالسلام، سكرتارية الجلسة.

هتك عرض طفلة

وشهدت الجلسة مرافعة النيابة ضد المتهم «محمود .ع»، 28 سنة، معلم أزهري، في القضية التي حملت رقم 2002 لسنة 2021 جنايات القصير، حيث اعتدى على الطفلة «جودي» على مدار 4 سنوات داخل منزله، مستغلا حضور الطفلة إليه لحفظ القرآن الكريم، ووضع يده على أماكن عفتها وأظهر لها مقاطع فيديو إباحية على تليفونه المحمول.

وقررت نيابة القصير إحالة المتهم إلى محمكة جنايات البحر الأحمر، التي قضت بحكمها المذكور آنفا.

إعدام متهمين بقتل صديقهما

وفي سياق آخر، قضت جنايات البحر الأحمر بإعدام متهمين قتلا صديقهما، ودفنا جثته بمنطقة جبلية.

وأصدرت محكمة البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، حكمها بالإعدام شنقا على كل من عبد الرحمن هاشم ومصطفى منصور، بتهمة قتل المجني عليه مصطفى عبده حسن عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بعد إحالة أوراقهما لمفتي الجمهورية والتصديق على إعدامهما.