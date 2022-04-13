الأرصاد: ارتفاع الحرارة من السبت للإثنين خلال الأسبوع المقبل.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن الأجواء الربيعية ونشاط الرياح مستمر حتى يوم الجمعة المقبل، وبداية من يوم السبت المقبل تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع وتكون ذروته يوم الأحد ويستمر الارتفاع لمدة 72 ساعة حتى الإثنين، موضحة أن البلاد ستتأثر برياح جنوبية مثيرة للرمال والأتربة.

حالة الطقس في الربيع غير مستقرة

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق على شاشة «إكسترا نيوز»، أن حالة الطقس في الربيع تكون غير مستقرة بين ارتفاع وانخفاض لدرجات الحرارة بشكل ملحوظ وسريع، ناصحة المواطنين بعدم تغيير نوعية الملابس خصوصا خلال فترات الليل نظرا لبرودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة الصغرى بشكل كبير.

نشاط الرياح على أغلب مناطق الجمهورية

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى ضرورة الحفاظ على ارتداء الملابس الشتوية خلال فترات الليل خصوصا في ساعات الليل المتأخرة وفي فترات الصباح الباكر، وخلال فترات النهار لا ينصح بارتداء الملابس الصيفية، فارتداء الملابس الصيفية يكون بعد أعياد شم النسيم، مشددة على المتابعة الجيدة للنشرات الجوية، خصوصا مع التقلبات الجوية الحادة والسريعة التي تحدث بأحوال الطقس، وارتفاع وانخفاض درجات الحرارة.

ونصحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية المسافرين على الطرق بالقيادة بهدوء تام واتباع تعليمات رجال المرور في حال حدوث أي ظاهرة جوية.