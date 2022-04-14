«الحق نفسك».. آخر مهلة لتقديم مفردات مرتب قبل وقف بطاقة التموين اليوم

تستقبل مكاتب التموين على مستوى المحافظات، اليوم الخميس 14 أبريل، تقارير مفردات المرتب من أصحاب بطاقات التموين، خاصة المواطنين الذين تسلموا رسالة تقديم بيان بالأجر الشامل، عبر بونات صرف الخبز الخاصة بهم، على مستوى جميع المحافظات، من أجل تحديث بيانات بطاقة التموين.

اليوم الخميس.. آخر مهلة لتسليم مفردات المرتب

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عبر بونات صرف الخبز، أن أخر مهلة لاستلام تقارير بيانات الأجر الشامل هو يوم 15 أبريل الموافق يوم جمعة وهو عطلة رسمية، وبالتالي فإن أخر يوم لاستلام مكاتب التموين هذه التقارير هو اليوم الخميس 14 إبريل.

وأوضحت وزارة التموين، أن الفئات المخاطبة بتقديم مفردات مرتب لمكاتب التموين هو كل مواطن صاحب بطاقة تموين تسلم على بون صرف الخبز رسالة مفادها تقديم بين بالدخل الشامل لمكتب التموين التابع له.

وبداية من شهر مارس الماضي، وجهت وزارة التموين رسائل عبر بونات صرف الخبز حول تحديث بيانات أفراد البطاقة من أجل ضبط منظومة الدعم وتنقية بطاقات التموين من الأفراد غير المستحقين للدعم التمويني، حيث تهدف الوزارة إلى استمرار صرف الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا فقط.

حذف ملاك السيارات الحديثة موديل 2018 فأحدث

فيما تخطط وزارة التموين والتجارة الداخلية لحذف ملاك السيارات الحديثة من منظومة البطاقات وخاصة أصحاب سيارات موديل 2018 فأحدث، من خلال جرد أصحاب السيارات ومنحهم مهلة للتقدم ببيانات عن السيارات المملوكة لهم إلى مكاتب التموين حتى يوم 25 إبريل الجاري.

منظومة الدعم التمويني

وتضم منظومة التموين 72 مليون مواطن مستحقين لصرف الخبز يوميا بواقع 5 أرغفة لكل مواطن، ويصرف منهم 64 مليون مواطن الدعم السلعي شهريا بواقع 50 جنيه حصة الفرد في التموين يتم صرفها في صورة سلع.