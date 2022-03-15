موقع دعم مصر يحذر من إلغاء بطاقة التموين حال تزوير بيانات الأسرة

حذر موقع دعم مصر، من إلغاء بطاقة التموين أي أسرة من القيام بتزوير البيانات الخاصة بها عبر طلب الخدمة من الموقع، وتقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال الموقع عدد من خدمات بطاقات التموين للمواطنين حاملي البطاقات والمقيدين على منظومة دعم التموين.

موقع دعم مصر يحذر من إلغاء بطاقة التموين

وبتصفح موقع دعم مصر، تظهر أيقونات خدمات التموين المتاحة عبر الموقع، وبمجرد الضغط على أي من الخدمات التموينية الأربع المتاحة عليه وعددها أربعة تظهر رسالة تحذيرية من الإدلاء وكتابة أية بيانات خاطئة أو مزورة، وتأتي نص الرسالة كالتالي: "في حال إثبات أي تزوير في بيانات بطاقة التموين، يتم عمل الآتي إلغاء البطاقة نهائيا، والمساءلة القانونية بإدلاء بيانات خاطئة في مستندات رسمية".

خدمات بطاقة التموين المتاحة على "دعم مصر"

وتتيح وزارة التموين عبر الموقع عدد 4 خدمات تموينية، حيث يتمكن أي صاحب بطاقة تموينية من إتمام الخدمات المتاحة حال الالتزام بالخطوات والمعايير التي يحددها الموقع، وتشمل الخدمات المتاحة عبر موقع دعم مصر، التالي:

1 - إصدار بدل لبطاقة التموين.

2 - تفعيل البطاقة واستلام الرقم السري.

3 - استعلام عن صرف البطاقة.

4 - استعلام عن حالة طلب.

وتوجد عدة بيانات أساسية مطلوب الإدلاء بها وتدوينها على الموقع، وتتلخص البيانات في "اسم صاحب البطاقة التموينية، ورقم البطاقة التموينية، وعدد أفراد البطاقة ومكتب التموين والبقال التابع لها"، وذلك من أجل إتمام وتنفيذ الخدمة التموينية.

كما توفر وزارة التموين من خلال الموقع خدمة للمواطنين تتعلق بأراء المواطنين في المخابز، عبر أيقونة خاصة بذلك، تحمل اسم "رأي المواطنين بالمخبز"، والتي تطلب كتابة رقم البطاقة التموينية والرقم القومي لصاحب بطاقة التموين، كما توفر الوزارة أيضا عبر بوابة مصر الرقمية نفس الخدمات التموينية المتاحة عبر موقع دعم مصر.