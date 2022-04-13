«المستشفيات الجامعية»: نتائج الدراسات الإكلينيكية لـ«إيجي فاكس» مبشرة

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، أن الدراسات الإكلينيكية للقاح كورونا المصري «إيجي فاكس» المحضر بالاشتراك بين أكثر من جهة «المستشفيات الجامعية ووزارة الزراعة وإحدى الشركات الخاصة للأدوية»، تسير بصورة جديدة على المتطوعين، ولم يتم رصد أي مشكلات بشأنها، مؤكدا على أنه لم يتم رصد أي أعراض جانبية خطيرة أو مقلقة على الذين تلقوا الجرعات الأولى والثانية.

نتائج الدراسات الإكلينيكية لـ«إيجي فاكس»

وأوضح أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، التابعة لوزارة التعليم العالي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يجري العمل حاليا على جميع نتائج الدراسات بشأن التطعيمات التي تلقاها عدد من المتطوعين في المرحلة الأولى لفحصها وإصدار التقرير الخاص بشأنها، مؤكدا على أن النتائج حتى الآن مبشرة وإيجابية.

وأشار إلى أنه لم يتم رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، والعمل يجري على قدم وساق دون أي مشكلات أو عواقب في هذا الشأن.

نتائج مبشرة لـ«إيجي فاكس» على المتطوعين

وناشد أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، المواطنين؛ بضرورة السرعة في التسجيل للحصول على لقاح كورونا لغير الحاصلين على الجرعات الأولى من اللقاح، وكذلك التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، والاهتمام بالبقاء في المنزل حال الشعور بأي أعراض جانبية للمرض.

ونوه بأن هناك استعدادات مكثفة لمتابعة أي سيناريوهات للمرض، فضلا عن جاهزية تامة، وعدم وجود أي نواقص أو مستلزمات تتعلق بالأدوية.