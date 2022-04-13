محافظ المنيا يوجه بإقامة شوادر لبيع الخضر والفاكهة بأسعار مخفضة

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، معرض «أهلاً رمضان»، في شارع المحطة بمدينة المنيا، الذي تم إطلاقه ضمن 11 منفذاً لسلسلة معارض «أهلاً رمضان» على مستوى محافظة المنيا، لتوفير كافة السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع، وإحكام السيطرة على منافذ بيع السلع والأسواق، والرقابة على الأسعار.

توفير السلع للمواطنين بأسعار تنافسية

وأجرى محافظ المنيا، خلال جولته اليوم الأربعاء، معاينة على الواقع لكافة أقسام المعرض، لبحث إضافة ركن خاص للخضر والفاكهة، بهدف توفير السلع والمنتجات للمواطنين بأسعار تنافسية، ضمن جهود المحافظة للتصدي لموجة غلاء الأسعار، وضبط الأسواق.

كما تفقد المحافظ أحد المواقع بسوق «الحبشي»، والذي من المزمع تجهيزه كشادر لبيع الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين من أبناء مدينة المنيا والقرى التابعة لمركز المنيا.

فتح شوادر بالمراكز للخضر والفاكهة

والتقى محافظ المنيا بعدد من المواطنين، حيث استمع إلى مطالبهم بشأن توفير الخضر والفاكهة بشكل دوري، وبأسعار مناسبة، كما أجرى حواراً مع عدد من البائعين والمواطنين حول أسعار الخضر والفاكهة.

ووجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن بتخصيص شوادر بكل مركز لبيع الخضر والفاكهة بأسعار مناسبة للمواطنين، كما شدد على تكثيف الحملات المرورية على الأسواق، والاستمرار في تنظيم الحملات بصفة دورية ومستمرة، للقضاء على ظواهر الغش التجاري والتلاعب بقوائم الأسعار.

وعقد محافظ المنيا، قبيل الجولة التفقدية، اجتماعاً موسعاً في مكتبه، بحضور اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، والدكتور محمد حلمي، رئيس المدينة، وعدد من التجار، لبحث إمكانية إقامة شوادر للخضر والفاكهة، وسيارات متنقلة لتوفير جميع الأنواع بأسعار مناسبة وفي متناول المواطنين.