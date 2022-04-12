المنيا الأولى في تنفيذ «مشروعك».. 22 ألف مشروع وتوفير 137 ألف فرصة عمل

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن وزارة التنمية المحلية أعلنت أن المنيا، احتلت الصدارة على مستوى الجمهورية في إجمالى عدد المشروعات المنفذة، منذ بدء مبادرة «مشروعك»، حتى الآن، بعدد 22 ألف مشروع، بإجمالي 2,6 مليار جنيه.

«مشروعك» يوفر 137 ألف فرصة عمل

أكد محافظ المنيا، تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، للتوجه نحو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باعتبارها المحرك الأساسي لتحقيق التنمية المستدامة، التي تستهدف كل فئات المواطنين، خاصة الشباب والمرأة، وتوفير فرص عمل، والحد من البطالة.

وأشار القاضي، إلى أن المشروعات، وفرت 137 ألف فرصة عمل منذ بدء مشروعك في محافظة المنيا، مؤكدا أن الاهتمام بتنفيذ المشروعات، يأتي من منطلق أنها تحتل مكانة أساسية في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، وكذلك لتحريك السوق، في ظل الاحتياج المتزايد لخلق المزيد من فرص العمل.

قروض ميسرة لتمويل محدودي الدخل

وأضاف المحافظ، أن البرنامج يقدم قروضا ميسرة للعديد من الفئات، لتمويل مشروعات محدودي الدخل، التي تحتاجها القرى مما يساهم في تحقيق البعد الاجتماعي للتنمية، بالتخفيف من حدة البطالة، خاصة بين الشباب والنساء بالقرى، بما تتيحه تلك المشروعات من فرص للعمل.

واختتم القاضي، بالتأكيد على أن «مشروعك» يهدف إلى إحداث تنمية مجتمعية في جميع محافظات ومراكز وقرى ونجوع مصر والأماكن النائية والمهمشة، واستهداف فئات مختلفة من المجتمع، خاصة الشباب والمرأة المعيلة، من أجل رفع مستوى المعيشة لكل أفراد الشعب، من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والقضاء على البطالة وخلق فرص عمل للشباب.