اعتماد تثبيت 6876 موظفا من الملحقين بمديرية التربية والتعليم في المنيا

وافق اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على تثبيت 6876 موظفا بصفة شخصية بمختلف المستويات والمجموعات النوعية بالفصل المستقل للصناديق والحسابات الخاصة والملحقين للعمل بمديرية التربية والتعليم، اعتبارا من 1/4/2022 من تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية بالمحافظة.

تطبيق القواعد الوظيفية على المثبتين

أكد المحافظ التزام مديرية التعليم بالمنيا بتطبيق كل القواعد الوظيفية خاصة ما يتعلق بإحكام تقويم الأداء والسلوك الوظيفي وكل القواعد القانونية ذات الصلة، مؤكدا سعي المحافظة الدائم إلى تحقيق الاستقرار الوظيفي لجميع العمالة، مما يسهم في تحقيق التنمية في كل قطاعات المحافظة.

أوضح خالد حسن مدير عام إدارة الموارد البشرية بالمحافظة، أن العاملين الذين جرى تثبيتهم موزعين على مراكز المحافظة، منهم 1428 بإدارة المنيا التعليمية، 1381 بإدارتي سمالوط وأبوقرقاص التعليميتين، 1499 بإدارتي ديرمواس وبني مزار التعليميتين، 1079 بإدارتي ملوي ومغاغة التعليميتين وديوان المديرية، و1489 بإدارتي مطاي والعدوة التعليميتين.

تعيين 645 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري

وأعلن محافظ المنيا في وقت سابق، تعيين 645 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، خلال شهر مارس الماضي، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبي العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 1039 شاباً.