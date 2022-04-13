عنود تكشف تفاصيل تشويهها بـ71 غرزة على يد صديقتها: «الناس خافت تتدخل»

«بعد ما عوروني وخلصوا حاولت أمسك نفسي ولقيتها جايبه قالب طوب كبير وعايزة ترزعني به، وقدرت أهرب منها»، بهذه الكلمات بدأت عنود، وهي فتاة من منطقة التجمع بالقاهرة الجديدة، تلقت 71 غرزة في مختلف أنحاء جسدها بسبب طعنها على يد صديقة سابقة لها في التجمع، حديثها لتليفزيون «الوطن».

مشاجرة جنى مع عنود في الشارع

وأضافت عنود، أنه خلال خروجها من منزلها في أحد الأيام، عبرت من أمام فتاة تدعى «جنى»، التي نظرت إليها شزرا، متابعة: «لقيتها بتزعق وإحنا كنا ناحية قهوة، وأنا مرضتش أتكلم وخدت بعضي وصاحبتي ومشينا، ومعداش ساعة راحت لماما وكانت والدتها وصديقتها عايزين يجوا لماما».

عنود: «راحت لاخواتي وقالتلهم إني عاملة مشكلة»

وتابعت: «فيه واحدة صاحبتهم سألت عن مكان وجود اخواتي وراحت قالت لهم إني عاملة مشكلة مع بنتها وأنها عايزاني، وكانت في الأول عايزة رقم ماما ومرضيوش لأنهم مكنوش يعرفوها، وبعدين استدرجتهم بأنها عايزة تصلح بيني وبين جنى».

وأوضحت أنه وفي أعقاب ذلك، تمكن أهل جنى من الوصول إليها وضربها حتى تم علاجها بـ71 غرزة، «الناس كانت خايفة تدخل، وفيه واحد كان بيجري من المحل تحت ومكنتش عارفه هو شاف إيه وبعدين لقيته بيرجع بظهره بعد ما كان جاي ينجدني وسكت، ومكنتش حاسة أني بتعور».

وعن باقي تفاصيل المشاجرة، تابعت: «حاولت أمسك نفسي ولقيتها جايبه قالب طوب كبير وعايزه ترزعني به، وكانت بتوطي عديت الشارع بسرعة بعد ما اتضربت، ومكنتش حاسة بأي حاجة غير دوخة».