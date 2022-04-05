عاطل يسرق سيارة من التجمع وأهالي بولاق يمسكون به: حادثة كشف الجريمة

كشفت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة، ملابسات مطاردة عدد من المواطنين، لقائد سيارة ملاكي بشارع العشرين، في بولاق الدكرور، والاعتداء عليه، حيث تبين أن قائد السيارة اصطدم بسيارة في الشارع وحاول الهرب، ما دفع المواطنون لمطاردته وضبطه، وكشف رجرال المباحث أن قائد السيارة سرقها من التجمع بالقاهرة، حيث غافل مالكتها التي تركت المفتاح بداخلها لشراء احتياجات من محل تجاري واستولى عليها وفر هاربا، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

بلاغ لمديرية الأمن

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، بمطاردة عدد من المواطنين لقائد سيارة ملاكي، بشارع العشرين في بولاق الدكرور، والاعتداء عليه، وتداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي بواقعة المطادرة.

انتقل رجال المباحث إلى المكان وتم ضبط المتهم، وتبين أن قائد السيارة عاطل، خلال قيادته السيارة بالشارع، اصطدم بسيارة وأحدث بها تلفيات وحاول الهرب، مما دفع عدد من المواطنيين لمطاردته وضبطه والاعتداء عليه.

السيارة مسروقة من التجمع

وكشف المقدم محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور، عن مفاجأة، حيث تبين أن السيارة مسروقة من التجمع بالقاهرة، وأن المتهم استولى عليها، عندما تركت مالكتها المفتاح بها، وتوجهت لشراء احتياجات من محل تجاري، فغافلها المتهم واستولى على السيارة ماركة هيونداي جيتس، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، الذي أحال المتهم إلى النيابة لتقرر حبسه 4 ايام على ذمة التحقيق.

تأييد إيداع طفل دار رعاية بسبب حادث أتوبيس

وفي سياق آخر، قررت محكمة الطفل اليوم تأييد حكم أول درجة بإيداع الطفل المتهم بدهس طالبين وإصابة فتاة بأوتوبيس، إيداعا مفتوحا بدار الرعاية.

كانت بداية الواقعة بتلقي المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر، بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود متوفين ومصاب بمدخل مساكن 103 بدائرة القسم.