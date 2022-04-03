خصومات تستقطع عند شحن عداد الكهرباء «أبو كارت» وكيفية احتسابها

يتساءل عدد كبير من مشتركي الكهرباء بالعدادات مسبوقة الدفع والذي يشحن عن طريق الكارت، عن المبالغ المالية التي تخصم عند شحن كارت العداد مسبوق الدفع، وآلية احتسابها عن شهر أبريل 2022.

كشف قسم العدادات مسبوقة الدفع بهندسة كهرباء التحرير «بدر» بقطاع السادات التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن هناك مايسمي بخصم أقساط، بسبب قيام بعض المشتركين في تركيب العدادات مسبوقة الدفع بنظام التقسيط على فترة تصل إلى 24 شهرا، خاصة الحالات التي يستبدل فيها العداد القديم «القديم» بآخر مسبق الدفع «أبو كارت»، ويخصم القسط مع بداية كل شهر على الفاتورة بمعدل 30 جنيها شهريا.

جدولة التراكمات على أقساط شهرية حسب متوسط الاستهلاك الشهري

أوضح قسم العدادات مسبوقة الدفع بهندسة كهرباء التحرير «بدر»، أن بعض المشتركين لديهم تراكمات استهلاك، وتقوم شركات توزيع الكهرباء بجدولة هذه التراكمات على أقساط شهرية حسب متوسط الاستهلاك الشهري للمشترك، وفي حالة تغير العداد القديم بمسبق الدفع يخصم القسط كل أول شهر من رصيد الشحن الموجود بالعداد.

خصم فرق الشريحة حسب الاستهلاك الشهري

وتابع أيضا هناك مايسمي بخصم فرق الشريحة، حسب الاستهلاك الشهري، إذ ييدأ الاستهلاك من يوم 1 في الشهر والعداد يرجع للشريحة الأولى، وبالرصيد المتبقي من الشهر السابق وشريحة 1، 2 أعلى دعم موجود لأول 100 كيلو وات بشرائح الكهرباء، وبعد 100 كيلو يدخل المشترك في الشريحة الثالثة، ويخصم 28 كفرق الانتقال من شريحة إلى شريحة حسب الأسعار الحالية.