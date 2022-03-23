الأمن يكشف ملابسات فيديو خطف سيدة في بني سويف: كانت بتتخانق مع زوجها

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، متضمناً قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على سيدة داخل سيارة أجرة تاكسي مصحوبة بتعليق صوتي يفيد باختطاف السيدة.

تحديد قائد السيارة

وبالفحص وإجراء التحريات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن تحديد قائد السيارة وتبين أنه «سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة بني سويف»، وباستدعائه وسؤاله قرر بأن من ظهر بمقطع الفيديو أحد الأشخاص وزوجته كانا يستقلان السيارة قيادته وحدثت بينهما مشادة كلامية قام خلالها الزوج بالتعدي على زوجته بالضرب داخل السيارة.

الصلح بين الزوجين

وبتكثيف التحريات، أمكن التوصل إلى تحديد الشخص وزوجته، وتبين أنهما «عامل وزوجته - مقيمان بدائرة قسم شرطة بني سويف».

وباستدعائهما أيدا ما جاء بأقوال السائق، وتم الصلح والتراضي فيما بينهما.