محكمة بريطانية تجمد أصول مالك تشيلسي.. قيمتها 7 مليارات دولار

جمدت محكمة بريطانية أصولا قيمتها أكثر من 7 مليارات دولار، حوالي 5.4 مليار جنيه إسترليني، مملوكة للملياردير الروسي رومان أبراموفيتش مالك نادي تشيلسي لكرة القدم، وذلك بسبب علاقته المعروفة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على خلفية العقوبات المفروضة على روسيا بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

تجميد رسمي لأصول تابعة لإبراموفيتش

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية إن محكمة جيرسي الملكية أعلنت أنها فرضت أمر تجميد رسمي على الأصول التي تزيد قيمتها عن 7 مليار دولار أمريكي والتي يُشتبه في أنها مرتبطة برومان أبراموفيتش والتي تقع إما في جيرسي أو مملوكة له، وقالت حكومة جيرسي، وهي دولة تابعة للتاج البريطاني تتمتع بالحكم الذاتي ويفضلها أثرياء العالم بسبب ضرائبها المنخفضة للغاية وسمعتها في السرية المصرفية الصارمة ، إن الشرطة المحلية داهمت العديد من الممتلكات المرتبطة بأبراموفيتش.

نقل ملكية يخت مملوك لإبراموفيتش إلى شركة أخرى

وقالت إدارة ضباط القانون بالجزيرة البريطانية في بيان، إنه جرى تنفيذ أوامر التفتيش من قبل شرطة ولاية جيرسي في مقر في جيرسي يشتبه في أن له صلة بالأنشطة التجارية لرومان أبراموفيتش.

وكانت صحيفة الجارديان قد كشفت أن يختًا عملاقًا بطول 50 مترًا مرتبطًا بأبراموفيتش قد جرى نقله إلى شركة في جيرسي في يوم غزو روسيا لأوكرانيا، ولم تعلق الإدارة على اليخت وقالت إنها لن تقدم أي تفاصيل أخرى، ولم يرد متحدث باسم أبراموفيتش على الفور على طلبات للتعليق.

ويعد اليخت أكوامارين هو خامس سفينة يتم ربطها بأبراموفيتش، وفي 24 فبراير، انتقلت ملكية اليخت من شركة كان يسيطر عليها سابقًا أبراموفيتش إلى شريك مقرب له، رجل الأعمال الروسي ديفيد دافيدوفيتش، وقال دافيدوفيتش إنه كان مالك أكوامارين وكذلك شركة إم إتش سي التي يقع مقرها في جيرسي والمسجلة، على أنها مالك اليخت في قاعدة البيانات البحرية.

عقوبات متتابعة تعرض لها إبراموفيتش

تعرض أبراموفيتش لعقوبات بريطانية في 10 مارس بعد أن اتهمه وزراء، بأن لديه صلات واضحة بالنظام الروسي والرئيس بوتين، وأنه من بين مجموعة من رجال الأعمال الروس الأثرياء الذين قيل لأنهم تلطخت أيديهم بالدماء.