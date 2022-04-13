رئيس التحرير

محمود مسلم

الكرملين: اتهامات بايدن لـ بوتين بارتكاب إبادة جماعية «غير مقبولة»

الكرملين يرفض اتهامات بايدة لبوتين بارتكاب جرائم "إبادة جماعية"

كتب:

إيمان رحيم
03:10 م | الأربعاء 13 أبريل 2022
الناطق باسم الكرملين

الناطق باسم الكرملين

رفضت الرئاسة الروسية الكرملين اتهامات الرئيس الأمريكي جو بايدن، للرئيس فلاديمير بوتين بارتكاب جرائم إبادة جماعية، مشيرة إلى أنَّ تلك الاتهامات غير مقبولة، وفقًا لما نشرته شبكة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل منذ قليل.

بايدن يتهم الرئيس الروسي بارتكاب جرائم إبادة جماعية في أوكرانيا

وكان بايدن قد اتهم الرئيس الروسي بالتسبب بجرائم إبادة جماعية في أوكرانيا، منوهًا إلى أنَّه سيترك المحامين الدوليين يتوصلون إلى الحقيقة بأنفسهم، موضحًا أنَّه شخصيا مقتنع بوقوع تلك الجرائم، في أول اعتراف مماثل للإدارة الأمريكية، بحسب «سكاي نيوز».

الرئيس الفرنسي: اتهام بوتين بارتكاب إبادة جماعية تأجيج الأوضاع

وهو الأمر الذي رأه الرئيس الفرنسي سبيل لتأجيج الأوضاع، مطالبا الجميع بضرورة الابتعاد عن التصعيد الكلامي.

اقرأ المزيد:

الرئيس الأمريكي يوقع على قانون إنهاء استيراد النفط من روسيا

عاجل.. «الكرملين» يهاجم الرئيس الأمريكي بعد وصف بوتين بـ«مجرم حرب»

بوتين: يمكننا رفع استهلاك النفط والغاز والفحم الروسي في السوق المحلية

بوتين: استمرار العملية العسكرية بكييف.. والمحادثات وصلت لطريق مسدود

الكرملين: لا تصدقوا أي كلمة صادرة من أوكرانيا.. تحققوا أولا

ماكرون يخذل بايدن مجددا ويرفض المشاركة في حرب المصطلحات مع روسيا
بقلم إيمان رحيم