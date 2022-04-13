الكرملين: اتهامات بايدن لـ بوتين بارتكاب إبادة جماعية «غير مقبولة»

رفضت الرئاسة الروسية الكرملين اتهامات الرئيس الأمريكي جو بايدن، للرئيس فلاديمير بوتين بارتكاب جرائم إبادة جماعية، مشيرة إلى أنَّ تلك الاتهامات غير مقبولة، وفقًا لما نشرته شبكة «سكاي نيوز» في نبأ عاجل منذ قليل.

بايدن يتهم الرئيس الروسي بارتكاب جرائم إبادة جماعية في أوكرانيا

وكان بايدن قد اتهم الرئيس الروسي بالتسبب بجرائم إبادة جماعية في أوكرانيا، منوهًا إلى أنَّه سيترك المحامين الدوليين يتوصلون إلى الحقيقة بأنفسهم، موضحًا أنَّه شخصيا مقتنع بوقوع تلك الجرائم، في أول اعتراف مماثل للإدارة الأمريكية، بحسب «سكاي نيوز».

الرئيس الفرنسي: اتهام بوتين بارتكاب إبادة جماعية تأجيج الأوضاع

وهو الأمر الذي رأه الرئيس الفرنسي سبيل لتأجيج الأوضاع، مطالبا الجميع بضرورة الابتعاد عن التصعيد الكلامي.