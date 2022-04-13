أسامة الأزهري: رمضان أحب الشهور إلى الله وعلينا الصبر على مشقة الصيام

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، إن شهر رمضان هو أحب الشهور إلى الله سبحانه وتعالى، إذ ينفتح باب الأنس مع الله عز وجل في هذا الشهر الكريم، فرمضان هو شهر القرب، وذُكرت كلمة «قرب» بمشتقاتها في 92 موضعًا في القرآن الكريم.

«فإني قريب» يبرز مدى القرب في شهر رمضان المعظم

واستشهد «الأزهري»، خلال تقديمه برنامج «لحظة صفا»، الذي يُعرض طوال شهر رمضان الكريم على إذاعة راديو « 9090»، بقول الله تعالى «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِى أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الهدى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ على مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِّى فَإِنِّى قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لي وَلْيُؤْمِنُوا بي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ».

شهر رمضان هو الطريق للقرب من الله عز وجل

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، أن قول الله عز وجل «فإني قريب» يبرز مدى القرب في شهر رمضان المعظم، خاصة أنه جاء عقب فرض الصيام على المؤمنين فشهر رمضان هو ذروة للقرب، كما أن الدعاء يُعد قربًا زائدًا في رمضان، موضحًا أن شهر رمضان هو الطريق للقرب من الله عز وجل، فهو الدرب لتدبر القرآن وقراءته بعناية، وصلاة الفروض والنوافل، وقيام الليل والمواظبة على صلاة التراويح لقضائها 20 ركعة كاملة.

شهر رمضان يمتلك قمم عظمى من القرب والخشوع إلى الله

وأكد أن شهر رمضان يمتلك قمما عظمى من القرب والخشوع إلى الله، مشددًا على ضرورة الصبر على مشقة الصيام لتقربك إلى الله، وكسب الثواب كاملا، مشيرًا إلى ضرورة عدم الغضب أو الميل للشجار؛ أي أن شهر رمضان هو أن تنصرف كليًا نحو الله.