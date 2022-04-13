انتشال جرو حيا من أنقاض مبنى قصفته القوات الروسية في دونباس «فيديو»

أظهر مقطع فيديو نشره مسؤول أوكراني على وسائل التواصل الاجتماعي، عمال الإنقاذ وهم ينتشلون جروًا من تحت الأنقاض، بعد أن قصفت القوات الروسية قرية في منطقة دونباس الشرقية.

مسئول اوكراني ينشر مقطع الفيديو

وأظهر مقطع فيديو مدته دقيقة نشره أنطون جيراشينكو، مستشار وزير الشؤون الداخلية الأوكراني، على برنامج تليجرام، رجال الإنقاذ وهم يحفرون بين كومة من الأنقاض ويلقون الحطام جانبًا، ثم يظهر صوت أحد المنقذين يقول: «هناك شخص ما هناك، احفر.. احفر»، ثم يجد رجال الإنقاذ في النهاية جروًا مدفونًا تحت الأنقاض.

وغرد جيراشينكو، قائلا إن صاحب الجرو نجا بصعوبة من الموت من جراء القصف الروسي، وتابع جيراشينكو: «تعمل خدمات الإنقاذ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتقوم بأصعب الأعمال وتنقذ الأرواح».

A village on Donbas was shelled by Russia and a puppy was under the debris. Rescuers were able to save him and give him back to the owner (who himself narrowly escaped death from shelling). Rescue services work 24/7 doing the hardest work and saving lives.#UkraineUnderAttaсk pic.twitter.com/skbX6I4MDg — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 13, 2022

الجرو يلتقي صاحبه

وبحسب المقطع الذي نشرته مجلة بزنس تايمز، وكذلك صحيفة جارديان البريطانية، يتابع المنقذ: «أخرجه من هناك، لكن كن حذرًا!»، ثم يقول آخر: «إنه حي.. وجميل أعطه بعض الماء»، ثم يقوم أحد رجال الإنقاذ، الذي كان يرتدي رقعة عليها شعار الجيش الأوكراني، بحمل الجرو ونفض الغبار عن فروه، ثم ينتقل مقطع الفيديو إلى رجل مسن يدعي جيراشينكو، ويقول إنه مالك الجرو، ويلتقي أخيرا مع حيوانه الأليف، ويتابع الرجل باللغة الأوكرانية: «شكرًا لكم يا رفاق، على قيامكم بعملكم بهذه السرعة والفعالية، أقدم لكم جزيل الشكر على هذا».

ومن المتوقع أن تشن القوات الروسية هجومًا كبيرًا في منطقة دونتسيك في دونباس بشرق أوكرانيا بعد فشلها في الاستيلاء على كييف وإعادة تمركز القوات بعيدًا عن شمال البلاد، وقتل العشرات الأسبوع الماضي بعد أن أصاب صاروخ روسي محطة قطار في كراماتورسك، بينما كان المدنيون يحاولون الإخلاء وسط تحذيرات من مسؤولين أوكرانيين وغربيين.