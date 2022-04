انتشال جرو حيا من أنقاض مبنى قصفته القوات الروسية في دونباس «فيديو»

أظهر مقطع فيديو نشره مسؤول أوكراني على وسائل التواصل الاجتماعي، عمال الإنقاذ وهم ينتشلون جروًا من تحت الأنقاض، بعد أن قصفت القوات الروسية قرية في منطقة دونباس الشرقية.

وأظهر مقطع فيديو مدته دقيقة نشره أنطون جيراشينكو، مستشار وزير الشؤون الداخلية الأوكراني، على برنامج تليجرام، رجال الإنقاذ وهم يحفرون بين كومة من الأنقاض ويلقون الحطام جانبًا، ثم يظهر صوت أحد المنقذين يقول: «هناك شخص ما هناك، احفر.. احفر»، ثم يجد رجال الإنقاذ في النهاية جروًا مدفونًا تحت الأنقاض.

وغرد جيراشينكو، قائلا إن صاحب الجرو نجا بصعوبة من الموت من جراء القصف الروسي، وتابع جيراشينكو: «تعمل خدمات الإنقاذ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع وتقوم بأصعب الأعمال وتنقذ الأرواح».

A village on Donbas was shelled by Russia and a puppy was under the debris. Rescuers were able to save him and give him back to the owner (who himself narrowly escaped death from shelling). Rescue services work 24/7 doing the hardest work and saving lives.#UkraineUnderAttaсk pic.twitter.com/skbX6I4MDg