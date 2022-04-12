حاكم دونيتسك: القصف الروسي لا يتوقف والوضع صعب للغاية

نقلت شبكة سي إن إن الأمريكية عن مسئولين أوكران قولهم إن الهجوم الروسي على إقليم دونباس بدأ بالفعل، في الوقت الذي قال فيه حاكم دونيتسك إن القصف لا يتوقف، واصفًا الوضع هناك بأنه صعب للغاية.

حاكم دونيتسك: القصف لا يتوقف والوضع صعب

وقال حاكم دونيتسك، بافلو كيريلنكو، إن روسيا في المرحلة الأخيرة لإعادة تنظيم قواتها، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن القصف في المنطقة، الواقعة شرق أوكرانيا، لا يتوقف والوضع صعب للغاية، حسبما نقلت سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

ولفت حاكم دونيتسك أيضا إلى أن عمليات الإجلاء مستمرة.

لوكاشينكو: لو تأخرت روسيا لتعرضت لضربة قاضية

جاء ذلك في الوقت الذي قال فيه الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، أنه لو تأخرت روسيا في إطلاق عمليتها العسكرية في أوكرانيا، لكانت أراضيها تعرضت لضربة قاضية، حسب قوله.