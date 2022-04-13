أخبار روسيا وأوكرانيا.. مباحثات بين بايدن وزيلينسكي لمساعدة كييف عسكريا

تشهد أخبار روسيا وأوكرانيا تطورات متسارعة على مدار الساعة، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة بالكامل على الميناء التجاري في ماريوبول، موضحة أنه يتم استهداف مراكز القرار الأوكرانية حال استمرار القوات الأوكرانية في استهداف الأراضي الروسية.

آخر أخبار روسيا وأوكرانيا

وفي التفاصيل بشأن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، قال وزير الدفاع الروسي، إن ميناء ماريوبول التجاري تحت سيطرة موسكو الكاملة، وتم تحرير جميع الرهائن على متن السفن بميناء ماريوبول.

وأعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، أنه بحث مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، المساعدات العسكرية والمالية لكييف وتشديد العقوبات على روسيا.

استحالة وقف إطلاق النار في أوكرانيا

وفيما يتعلق بـ أخبار روسيا وأوكرانيا أيضا، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، أن دفعات جديدة من صواريخ جافلين ومسيّرات سويتشبلايد، وصلت أوكرانيا، منوهة بأن روسيا بدأت تعزيز حجم قواتها انطلاقا من بيلاروسيا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن وقف إطلاق النار في أوكرانيا حاليا يبدو مستحيلا، مطالبا بضرورة وضع حد للحرب الروسية الأوكرانية.

36 دولة تعتمد على روسيا وأوكرانيا في استيراد القمح

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من خطورة حرب أوكرانيا على إمدادات القمح عالميا، منوها بأن 36 دولة تعتمد على روسيا وأوكرانيا في استيراد القمح.

فيما أعلن الجيش الأوكراني، أن القوات الروسية جاهزة للهجوم على دونيتسك وزابوريجيا .

ونوه الأمن الأوكراني، بأنه تم القبض على السياسي فيكتور ميدفيدشوك خلال محاولته الهروب إلى مولدوفا، مشيرا إلى أن عملاء روس كانوا ينتظرون هروب ميدفيدشوك لنقله إلى موسكو.

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وفرضت عدة دول غربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.

وأجريت عدة جولات للمفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني؛ كان آخرها في تركيا، ولم تسفر المفاوضات عن أي نتائج على أرض الواقع حتى الوقت الحالي.