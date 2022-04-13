الأرصاد الجوية تعلن موعد ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام القادمة

انخفاض في درجات الحرارة شهدته كل الأنحاء خلال الأيام القليلة الماضية، جعل المواطنين يتساءلون عن موعد ارتفاعها مرة أخرى، ما جعل هيئة الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام القادمة، وموعد ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى، إذ يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود طقس ربيعي معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس باردا على فترات الليل والصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية خلال إعلانها عن تفاصيل حالة الطقس في الأيام القادمة، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الأرصاد الجوية تعلن تفاصيل حالة الطقس في الأيام القادمة

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنه بدءا من يوم السبت المقبل من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة على كل الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.

وبالنسبة ليوم الأحد، فمن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة، ويستمر ارتفاع درجات الحرارة حتى يوم الاثنين المقبل.

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد موجة من انخفاض درجات الحرارة مرة أخرى، من يوم الثلاثاء الموافق 19 إبريل، على كل الأنحاء، ليسود طقس ربيعي مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا.