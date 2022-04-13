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محمود مسلم

بايدن يعلن تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 800 مليون دولار

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سحر المكاوى
08:30 م | الأربعاء 13 أبريل 2022
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الرئيس الأمريكي جو بايدن

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، مساعدة أوكرانيا بـ800 مليون دولار كمساعدات عسكرية، وفقا لما ذكرت قناة العربية في نبأ عاجل. 

وأضاف بايدن، أن شحنة المساعدات العسكرية لأوكرانيا تتضمن طائرات مروحية، ومدرعات، وناقلات جند.

وقال البيت الأبيض: «نواصل تسليح أوكرانيا مع استعداد روسيا لمهاجمة منطقة دونباس»، منوها بأن  تسليح أوكرانيا كان عاملا حاسما في قدرتها على مواجهة روسيا. 

مباحثات بين بايدن وزيلينسكي بشأن دعم كييف

وأجرى الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، مباحثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشأن المساعدات العسكرية لكييف وتشديد العقوبات على روسيا.

خسائر بشرية جراء قصف خاركيف 

وقال رئيس وزراء أوكرانيا، إن هناك خسائر بشرية جراء القصف المكثف على خاركيف. 

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضى، وفرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا، وعلى رأسها أمريكا وبريطانيا.

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بقلم سحر المكاوى