السيسي يبحث نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة بمصر ويوجه بإعداد تقييم دقيق

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

الرئيس يجتمع مع مدبولي والقصير وتوفيق

وتناول الاجتماع متابعة نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر في الأراضي المستصلحة، وفق ما صرح به المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي.

ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعداد تقييم دقيق ومتكامل لتجربة زراعة القطن قصير التيلة في مصر من كل الجوانب، وذلك لدراسة مدى جدارة مسار التوسع فى زراعته مستقبلًا.

الاجتماع يبحث جهود توفير البذور وأجهزة الحصاد

وشهد الاجتماع استعراض نتائج تجربة زراعة القطن قصير التيلة بشرق العوينات في جنوب الوادي، وكذلك جهود توفير البذور وأجهزة الحصاد، فضلًا عن نتائج تحاليل التربة والمياه والمناخ في المنطقة لتتلاءم مع زراعة القطن من هذا النوع الذي يعد الأكثر طلبًا واستخدامًا بسوق العمل، مما يتطلب تلبية احتياجات المصانع منه، الأمر الذي يساعد على إقامة صناعات وطنية، ويسهم في توفير العملة الصعبة عن طريق خفض الاستيراد من القطن قصير التيلة.