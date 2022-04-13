حملات توعية بسلوكيات الحفاظ على المياه في قرى «حياة كريمة» بسوهاج

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج عدة حملات لطرق الأبواب في عدد من قرى المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، في مركز المراغة، بمشاركة ممثلين عن الأزهر والكنيسة، لتعريف المواطنين بحجم الاستثمارات والمشروعات التي يجري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، ونشر سلوكيات الحفاظ على مياه الشرب وشبكات الصرف الصحي بقرى المحافظة.

التعريف بمشروعات «حياة كريمة» في سوهاج

استهدفت حملات طرق الأبواب، التي شملت قريتي «البهاليل» و«الجزيرة» بمركز المراغة، في سوهاج، تعريف الأهالي بمشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، التي يجري تنفيذها في 181 قرية في سوهاج، بمختلف مراكز المحافظة، وتشمل طما والمراغة والمنشاة وساقلتة والبلينا وجرجا ودار السلام، وتتضمن مشروعات متكاملة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى مشروعات في مختلف قطاعات البنية التحتية .

المسجد والكنيسة لنشر رسائل التوعية بسوهاج

وقالت أسماء سهيل، مدير إدارة التوعية والتثقيف بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، إن حملات طرق الأبواب وندوات التوعية، التي نظمتها الشركة في قرى مركز المراغة، تم تنفيذها داخل مسجد وكنيسة بالقرية، بالاستعانة بعدد من أئمة المساجد والقساوسة، لتحقيق الوصول لجميع المواطنين، وتعريفهم بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري.

التعريف بإرشادات ترشيد استهلاك المياه

كما تم خلال هذه الحملات توعية الأهالي وتعريفهم بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع مياه الشرب، وكذلك ترشيد الاستخدام والاستهلاك الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وكذلك التعرف على مخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر والقيسونات وأضرارها على الصحة العامة.

وحث المحاضرون في هذه الندوات، وكذلك المشاركون في حملات طرق الأبواب، جميع المواطنين على نشر رسائل التوعية بترشيد استهلاك المياه، والحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وكذلك نشر الممارسات المائية السليمة بين الأهالي في مختلف القرى بمركز المراغة.