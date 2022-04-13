إسعاد يونس: أتمنى إجراء حوار مع الزعيم ونجاة الصغيرة.. وأكرم حسني فنان كبير

أعربت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، عن أمنيتها بإجراء حوار مع الفنانة نجاة الصغيرة، وكذلك الفنان القدير عادل إمام من أجل تقديم وثيقة تاريخية للشباب، «أنا النهاردة أصغر من بكرة بيوم، ومبيهمنيش، ونفسي إن الناس متعجزش نفسها بسرعة»، معربة في الوقت ذاته، عن إعجابها الشديد بدراما رمضان 2022، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «نجوم رمضان أقربلك»، الذي تقدمه المذيعة إنجي علي، ويذاع على راديو «نجوم أف إم».

دراما رمضان 2022 قوية للغاية ومتعددة ومتنوعة

أضافت «يونس»، أن دراما رمضان 2022، قوية للغاية ومتعددة ومتنوعة، «لكن أنا عندي داء الطمع، ودائمًا ما أقول إننا نستطيع أن نقدم أكثر ما هو موجود حاليًا، وإحنا أغنى مجتمع في الدراما، ونمتلك الكثير من التنوع، ونستطيع أن نظهر من هذا المجتمع نوعيات مختلفة من الدراما»، مشيدة في الوقت ذاته، بالعمل الرمضاني «مكتوب عليا» من بطولة الفنان أكرم حسني، الذي يُعرض على شاشة «دي إم سي».

سعيدة للغاية بنجاح الفنان أكرم حسني خلال الفترة الماضية

أكدت إسعاد يونس، أنها سعيدة للغاية بنجاح الفنان أكرم حسني خلال الفترة الماضية، وترى أن غيابه عن تقديم أعمال فنية لعام أو لعامين ما هو إلا كسل، إذ أن مسلسل «مكتوب عليا» لأكرم حسني، من الأعمال المهمة، «أنا طول الوقت طماعة مع أكرم، وبنتظر منه المزيد»، وهذا العمل الرمضاني كتب بطريقة جيدة، «أكرم مش سايب حاجة في العمل فايتاه، أكرم حكايته أنه فريش، وده اللي مخلي الناس فاكرينه دائمًا».

أكرم حسني يستطيع التلون والتغيير دائمًا

أشارت إسعاد يونس، إلى أن أكرم حسني يستطيع التلون والتغيير دائمًا لتقديم المتميز في أعماله، «أنت تقدر تشتغل متوازي عملين أو أكثر لكن متقعدش سنتين في عمل يا أكرم»، كما وصفت أكرم حسني بالشخص الخجول، «هذا ما يميز الشخصية الكوميدية، كما أنه من الشخصيات الحريصة على ما يقدمه».