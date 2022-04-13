هتقبض قبل العيد.. تعرف على جدول مواعيد صرف معاشات مايو 2022

أيام قليلة تفصلنا عن عيد الفط المبارك 2022، ما جعل الكثير من أصحاب المعاشات يتساءلون عن موعد صرف مرتبات شهر مايو 2022، أملا منهم في الحصول على المعاش الخاص بهم قبل العيد، ما جعل الرئيس يوجه بصرف معاشات مايو قبل موعدها، وقبل حلول الأعياد سواء كان عيد الفطر أو عيد القيامة المجيد، ليتم تبكير موعد صرف المعاش عن المعتاد.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المواطنين والمتابعين بشكل يومي ودائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير موعد صرف معاشات مايو 2022، وفق ما أعلنته هيئة التأمينات الاجتماعية بعد توجيها الرئيس، والتي جاءت كالتالي:

موعد صرف معاشات مايو 2022

حرصا من الدولة المصري على توفير ما يحتاج إليه المواطنين والمتابعين، تم تبكير موعد صرف معاشات مايو، ليبدأ من يوم الجمعة الموافق 22 أبريل من عام 2022، ليتم صرف المعاشات قبل حلول عيد شم النسيم وعيد الفطر المبارك وعيد الميلاد المجيد.

وتحرص وزارة التضامن الاجتماعي على تقسيم صرف المعاشات على عدة أيام، ويتم تحديد ذلك بناء على الفئات، إذ يتم صرف المعاش أولا للفئات الأقل في قيمة المعاش.

وتتيح وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين وأصحاب المعاشات فرصة صرف المعاش الخاص بالمواطنين من ماكينات الصراف الآلي الموجودة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الخاصة بالبريد المصري، كما يمكن الصرف أيضا من خلال المحافظ الإلكترونية.

والجدير بالذكر أنه تم تطبيق زيادة المعاشات بداية من شهر أبريل الماضي، بنسبة 13% من قيمة المعاش، وجاء ذلك القرار ليتم تطبيقه مبكرا عن وقته، إذ أنه من المعتاد أن يتم القرار في شهر يوليو من كل عام.