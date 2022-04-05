استمرار صرف معاشات أبريل 2022 لليوم الخامس على التوالي

يواصل أصحاب المعاشات والمستحقين، البالغ عددهم 10 ملايين و700 ألف مواطن صرف معاشات شهر أبريل 2022، لليوم الخامس على التوالي من ماكينات الصرف الآلي أو من منافذ شركة فوري أو من المحفظة الإلكترونية بالهواتف المحمولة، كما تواصل البنوك ومكاتب البريد استقبال العملاء.

الحد الأدنى لزيادة المعاشات في 2022

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن صرف معاشات شهر أبريل 2022، ستجرى بالزيادة بنسبة 13%، بقيمة تبلغ 3.8 مليار جنيه شهريا، بينما تبلغ التكلفة السنوية لهذه الزيادة 38.4 مليار جنيه، إذ يصل الحد الأدنى للزيادة 120 جنيها، بينما يصل الحد الأقصى للزيادة 1222 جنيها.

وأشارت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية وفق تقرير صادر عنها، إلى أن المرحلة الثانية لتحويل البطاقات الزرقاء «البطاقات البلاستيكية» ستنتهى في آخر شهر أبريل الجاري 2022، أي بعد 25 يوما، وتشمل 8 محافظات: «كفر الشيخ، الفيوم، قنا، دمياط، المنوفية، بني سويف، القليوبية، المنيا».

خطوات التحويل من البطاقات الزرقاء إلى ميزة

وبالنسبة للتحويل من البطاقة القديمة إلى بطاقة ميزة، يجرى اتباع الآتي:

- يتوجه صاحب المعاش أو الشخص المستحق للمعاش والقائم بالصرف إلى أقرب فرع من فروع البنوك التي تعمل في مصر وفتح حساب جاري في البنك.

- إفادة مكتب التأمينات الاجتماعية بخطاب من البنك لتحويل المعاش.

- إذا كان الصرف عن طريق ميزة، يتوجه صاحب المعاش إلى أقرب مكتب تأمينات من محل السكن، ومعه أصل بطاقة الرقم القومي، وكذلك صورة ضوئية مدون عليها رقم الهاتف المحمول.

- يمكن لأصحاب المعاشات فتح محفظة إلكترونية على المحمول لتحويل كل المستحقات التأمينية على رقم الموبايل الشخصي، إذ يتوجه صاحب المعاش إلى أقرب فرع من فروع الشركات المختصة بالهاتف المحمول، لتقديم طلب لفتح محفظة إلكترونية.