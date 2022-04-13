روسيا: سنقصف مراكز صنع القرار في كييف إذا استمرت الأعمال التخريبية

أكدت وزارة الدفاع الروسية أن الجيش الروسي سيضرب ما وصفته بـ«مراكز صنع القرار في كييف» إذا استمرت في ما وصفته بـ«الأعمال التخريبية الأوكرانية ضد أهداف على الأراضي الروسية».

الدفاع الروسية: محاولات تخريب من القوات الأوكرانية على الأراضي الروسية

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف: «نرى محاولات تخريب وضربات من قبل القوات الأوكرانية على أهداف في الأراضي الروسية»، حسبما نقلت شبكة روسيا اليوم الإخبارية.

وأضاف: «إذا استمرت هذه الحوادث، فإن القوات المسلحة الروسية ستضرب مراكز صنع القرار، بما في ذلك في العاصمة كييف، التي امتنع الجيش الروسي عن ضربها حتى الآن»، حسب قوله.

هيئة الأمن الروسية: سقوط قذيفة مدفعية أوكرانية في قرية نيكولسكويه

وكان مصدر في هيئة الأمن الروسية، قد كشف الجمعة الماضي، عن سقوط قذيفة مدفعية في قرية نيكولسكويه بمقاطعة بيلغورود الروسية.

ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي تتعرض فيها المناطق الحدودية الروسية إلى قصف مدفعي أوكراني، حيث تكرر هذا القصف من قبل، كما أطلق صاروخ باتجاه الأراضي الروسية، تم اعتراضه وإسقاطه بالقرب من أحد المطارات، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وكان رئيس مقاطعة بيلجورود الروسية، فياتشيسلاف جلادكوف، قد أفاد، أمس، بإلحاق أضرار بخطوط السكك الحديدية في منطقة شيبيكينسكي في المقاطعة. وكتب جلادكوف على صفحته في تليجرام، اليوم الثلاثاء: «هناك أضرار لحقت بخطوط السكك الحديدية في منطقة شيبيكينسكي، ووعد بالإبلاغ لاحقا عن سبب الضرر الذي لحق بالسكك الحديدية في المنطقة المحاذية لمقاطعة خاركوف الأوكرانية».