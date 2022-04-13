عاجل.. الدفاع الروسية تعلن تحرير ميناء ماريوبول وإطلاق سراح الرهائن

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف، تحرير ميناء ماريوبول التجاري البحري من مقاتلي «كتيبة آزوف» بشكل كامل، وتحرير جميع الرهائن الذين كانوا متحجزين على متن السفن، بمن فيهم الرهائن الأجانب، حسبما نقلت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.

المتحدث باسم الدفاع الروسية: إطلاق سراح جميع الرهائن الأجانب

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إنه جرى تحرير ميناء ماريوبول التجاري البحري بالكامل بمدينة ماريوبول من مقاتلي آزوف المتطرفين، حسب وصفه.

وأضاف كوناشينكوف: «جرى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين كانوا محتجزين على متن السفن في الميناء، بمن فيهم الأجانب».

كوناشينكوف: محاصرة النازيين الجدد في ماريوبول

وأكد المتحدث باسم الدفاع الروسية أنه جرت محاصرة فلول وحدات القوات الأوكرانية والنازيين الجُدد «آزوف»، المتواجدة في مدينة ماريوبول، ومنعهم من أي فرصة للهروب، حسب قوله.