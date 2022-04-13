الأزهري يسرد ومضات من حياة عبد الرحمن تاج شيخ الأزهر الأسبق

قال الشيخ أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، وأحد علماء الأزهر الشريف، إن الشيخ عبدالرحمن تاج كان شيخ الأزهر في الستينات وكان جميل الطباع وشديد التواضع، وبسبب تأثيره الواسع حرص الكاتب الروائي سليمان فياض على كتابة كتاب باسم «أيام مجاور» وسرد فيها حكايات عن الشيخ عبد الرحمن تاج، الذي جاء لمعهد الزقازيق الأزهري في منصب المدير ولكنه كنس الأرض بيده رغم أنه المدير.

حال النظافة في المعهد

وأوضح «الأزهري» خلال استضافته في برنامج «يحب الجمال» المذاع على فضائية DMC ويقدمه الإعلامي أحمد الدريني، أن حال نظافة المعهد لم تعجب المدير الذي حرص على تنظيف المكان كله من فناء والحمامات ولم يعاقب مشرف المكان أو يدعو أحدا من سعاة المكان، بل حضّر أدوات النظافة وكنس المكان في أول يوم، متابعا: «حاول الجميع مساعدة الإمام ولكنه رفض، فقام جميعا بإحضار أدوات النظافة من أجل تنظيف المكان الذي يضمهم جميعا، وبهذا التصرف المبتكر الغريب تصايح طلاب السكن وتنادى الجميع من أجل إراحة المدير، قائلين يا مولانا ميصحش، ولكن نهرهم ليستكمل مهامه».

تغيير شكل المعهد

وأكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أن المكان أصبح أفضل بعد هذا اليوم والتنظيف من خلال المدير ومئات الطلاب، ونظف أيضا الشيخ مطعم المعهد من أجل توفير مطعم أفضل، ثم غسل ثيابه وعاد لغرفة المعهد، وأعلن إعفاء الوكيل المدخن من منصبه وتم تحويله إلى مكان آخر، وبعد ساعات حضرت سيارات النظافة من أجل مساعدة العاملين في المكان.

فوائد العلم

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية: «هذه صفحة من حياة الشيخ تكشف عن جوهر ما كانت المعاهد الأزهرية تورثه في الطبائع وتمتزج فيها، أنا بتكلم عن علم قوي الشخصية، نور في دماغه، العلم نظافة في العقل والطبع والتعامل مع الناس، العلم يخليه ينجح في الإدارة».