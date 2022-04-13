مسلسل مكتوب عليا الحلقة 12.. جلجل يرث 104 ملايين جنيه

بدأت الحلقة الثانية عشر بكتابة كلمات جديدة على يد جلجل، فعندما استيقظ من نومه وجد يده مكتوبا عليها «104 ملايين» انتحار، ليبدأ رحلة جديدة في حل اللغز، فيجد والده إحسان ووالدته يطلبان منه الذهاب للمحكمة لحضور جلسة متعلقة بميراث والدته، ثم ينزل من منزله ويجد بدوي «عمرو عبدالجليل» ينتظره أمام المنزل ويطلب منه الذهاب معه لطلاق شقيقته التي ماتت منذ يومين، فيتهرب منه جلجل.

سلمى تحاول طرد جلجل من بيتها

توجه جلجل إلى منزل سلمى «هنادي مهنا»، فحاولت طرده ولكنه تمسك بالبقاء لإقناعها بموقفه من روقة «أيتن عامر» وطلب منها الحصول على فرصة جديدة فقالت له موافقة في حالة واحدة وهي أن تخبرها روقة بموافقتها على ارتباطه بسلمى، وبعد إلحاح يوافق جلجل على طلبها.

عندما يعود جلجل إلى منزله يجد العائلة بأكملها متوجهين لشراء سيراميك شقة شقيقته جيجي «هلا رشدي» وخطيبها علاء «محمد طعيمة»، وشراء سيراميك لشقته مع روقة أيضا، فيذهب جلجل مجبرا، ويستغل الموقف ويسجل لروقة وهي تقول «مبحبكش ومبطيقكش وبكرهك عما»، ويرسل الرسالة إلى سلمى، ثم يفاجأ بوجود بدوي خلفه يهدده بفضحه وإبلاغ عائلته أنه كان متزوجا من شقيقته، ثم يفاجأ برسالة من سلمى تطلب منه مكالمة من روقة لتبلغها بنفسها أنها لا تحبه.

جلجل يرث مبلغًا ضخمًا بعد وفاة زوجته

يقوم المحامي صديق بدوي بالتلاعب مع جلجل، ويقابله بعد هروبه منهم، ويبلغه بحقيقة الأمر، ليكتشف جلجل حقيقة الرقم الذي يرثه من زوجته التي ماتت فور زواجه منها، ويعرف أن الرقم 104 ملايين جنيه، ويطلب المحامي من جلجل عمل توكيل رسمي له، مع التوقيع على ورقة تضمن نسبته في الصفقة، في حين تحاول والدته أن تتصل به ليذهب للمحكمة لحضور جلسة الميراث فلا يرد عليها، وتعرف أنها خسرت القضية.

ويقوم جلجل بإبلاغ روقه في رسالة أنه يحب سلمى، ويطلب منها أن تقول لسلمى حقيقة الأمور، فيتذكر أنه مكتوب على يده كلمة انتحار ويظن أن المقصود روقة، فيذهب إليها ويربطها حتى لا تصرخ ويغلق فمها ثم يقول لها أنه لا يحبها ويحب سلمى، ويطلب منها أن تتصل بسلمى، ثم يصدم خالته بقرار زواجه من سلمى، فتهدده خالته بالانتحار وتقع من البلكونة فعليا دون قصد.