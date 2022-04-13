روسيا تفرض عقوبات على 486 عضوا بالكونجرس والنواب الكندي

فرضت روسيا عقوبات على 398 نائبا في الكونجرس الأمريكي، و87 عضوا في مجلس الشيوخ الكندي، حسب ما أوردته وكالة «رويترز»، نقلا عن وكالة أنباء إنترفاكس الروسية.

وبحسب وكالة أنباء إنترفاكس، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن خطوة فرض العقوبات جاءت بعد أن أعلنت الولايات المتحدة، عقوبات الشهر الماضي ضد 328 عضوا في مجلس الدوما الروسي، وقالت إنترفاكس إن روسيا تعتزم إعلان عقوبات إضافية، ردا على الإجراءات العقابية الأمريكية قريبا.

الأمم المتحدة: وقف إطلاق النار في اوكرانيا ليس ممكنا في الوقت الحالي

في سياق آخر، قال الأمين العام للأمم المتحدة اليوم، إن وقف إطلاق النار في أوكرانيا لا يبدو ممكنا، ما قد يشير إلى أن الأمم المتحدة لا تزال تنتظر ردا من روسيا، بشأن إجلاء المدنيين الأوكرانيين وتقديم المساعدة، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

وتحدث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى وسائل الإعلام، خلال مؤتمر صحفي تناول الغزو الروسي لأوكرانيا، في مقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، وقال: "كان هذا نداءنا من البداية.. وهو انه يجب التوصل إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، لكن ذلك لا يبدو أنه ممكن.

فتح ممرات إنسانية وإجلاء المدنيين

يذكر أن جوتيريش، كان أرسل مؤخرًا منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة مارتن جريفيث إلى روسيا وأوكرانيا، بهدف وضع اللمسات الأخيرة على وقف إطلاق النار، وقدم بعض الاقتراحات إلى كل من روسيا وأوكرانيا، ومنها فتح ممرات إنسانية، وإجلاء المدنيين، مع إيصال مساعدات إنسانية، حيث تحاول وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة، إجلاء المدنيين من المدن الأوكرانية، بما في ذلك ماريوبول، التي تحاصرها القوات الروسية منذ أسابيع.