عاجل.. زيلينسكي أمام الكونجرس: نحتاج لمساعدة واشنطن لمقاومة روسيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في كلمته أمام الكونجرس الأمريكي، اليوم الأربعاء، ونقلتها قناة «العربية»: «نحن بحاجة إلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية لمقاومة روسيا»، مضيفا: «موسكو لم تهاجم بلادنا فحسب بل شنت اعتداء ضد القيم الإنسانية».

زيلينسكي: روسيا أطلقت 1000 صاروخ لقتل الشعب

ذكر «زيلينسكي»، أن كييف تواجه الصواريخ والضربات الجوية الروسية كل يوم، متابعا: «نحتاج لمساعدة واشنطن لفرض حظر طيران على أوكرانيا».

وأشار إلى أن «الإرهاب الروسي» - على حد قوله - لم تشهده أوروبا منذ 80 عاما ، وأن روسيا أطلقت نحو 1000 صاروخ لقتل الشعب الأوكراني.

ودعا البيت الأبيض، أول من أمس الإثنين، الرئيس الأوكراني لإلقاء كلمة أمام الكونجرس بشأن الأزمة الأوكرانية، ومن المقرر أن يلقي كلمة أيضا أمام الكنيست الإسرائيلي الأسبوع المقبل.