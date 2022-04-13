هيثم شاكر: أنا أهلاوي وأعشق مارادونا.. وتريزيجيه «أيامه لسه جايه»

تحدث المطرب هيثم شاكر، عن ميوله الرياضية، سواء المحلية أو العالمية، خلال استضافته في برنامج «جون مشترك»، مع المذيع كريم خطاب، الذي يُذاع على راديو «نجوم أف إم»، إذ ذكر أن عصام الحضري يُعد أفضل حارس في مصر، كما أنه يعشق النجم الأرجنتيني مارادونا عن ليونيل ميسي، فضلًا عن تفضيله رونالدو الظاهرة عن لاعب مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو.

أول قميص رياضي اشتراه كان لفريق أستوتن فيلا الإنجليزي

أضاف «شاكر»، أن أول قميص رياضي قام بشرائه كان لفريق أستوتن فيلا الإنجليزي، موضحًا أن لاعب منتخب مصر محمود حسن تريزيجيه من الموهوبين في الكرة المصرية، وأيامه ما زالت قادمة، مؤكدًا في الوقت ذاته، أنه في الدوري المحلي يُشجع النادي الأهلي حتى النخاع، «لكن خارجيا بحب أتابع كل الدوريات الأوروبية، وأحببت الكرة مع نفسي، ووالدي لم يكن يحب الكرة، يمكن والدتي أحبت الكرة بسببي».

نجله يلعب حاليًا كرة قدم في ناشئين النادي الأهلي

أوضح المطرب هيثم شاكر، أن نجله يلعب حاليًا كرة قدم في ناشئين النادي الأهلي، مؤكدًا أنه لم يدخل الاستاد لمشاهدة المباريات أثناء فترة طفولته، «دخلت الاستاد وأنا كبير لأني طفولتي كنت خارج مصر مع أهلي، وكانت مباراة للأهلي، ولو مباراة حاسمة أحب مشاهدة المباراة لوحدي مع ابني في غرفة مغلقة لا أحب الخروج من البيت، ولكن ليس لدي طقوس خاصة بارتداء زي معين أو أكل ما».

مصر تفوق أوروبا في التنظيم ودخول المباريات

وتابع: «الأجواء خارج مصر مختلفة طبعا بحضور المباراة في المدرجات، تشعر أن الجمهور كأنه يشجع مباراة تنس يشجعون الهجمة فقط، لكن هنا التشجيع لمدة 90 دقيقة، ويمكن في مصر تفوق أوروبا أيضا في التنظيم ودخول المباريات».