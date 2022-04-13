جوجل تحذر صانعي المحتوي: لا أرباح لمن يدافع عن روسيا في الأزمة الأوكرانية

حذرت شركة جوجل من إيقاف الحسابات التي تستفيد من ميزة تحقيق الأرباح، إذا تضمن محتواها أي تجاوز أو إساءة فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، وأي ادعاءات مرتبطة بالحرب بين روسيا وأوكرانيا، أو التحريض على العنف.

وقف ميزة تحقيق الربح من المحتوى

قالت شركة جوجل، إنها قررت وقف ميزة تحقيق الربح من المحتوى الذي يستغل الحرب أو يستهين بها أو يقبلها، وأكدت جوجل أنها تنفذ حالياً هذا الإجراء ضد المحتوى الذي يتضمن ادعاءات ذات صلة بالحرب في أوكرانيا.

وقف الربح عن المحتوى الذي ينكر الأحداث المأساوية

وأضافت جوجل في بيان، اطلعت «الوطن»، على نسخة منه أنه في حال انتهاك المحتوى السياسات الحالية، على سبيل المثال، تحظر سياسة المحتوى الخطير أو الازدرائي تحقيق الربح من خلال المحتوى الذي يحرض على العنف أو ينكر الأحداث المأساوية.

توضيح الإرشادات للناشرين فيما يتعلق بالحرب

وأوضحت شركة جوجل أن هذا التعديل يهدف إلى توضيح الإرشادات التي تقدمها للناشرين فيما يتعلق بهذا الصراع وشرحها بشكل مفصل في بعض الحالات.

عملية الإيقاف المؤقت تشمل المحتوى المتضمن ادعاءات كاذبة

وأشارت شركة جوجل إلى أن عملية الإيقاف المؤقت تشمل على سبيل المثال لا الحصر، المحتوى الذي يتضمن إدعاءات بأن الضحايا كانوا مسؤولين عن مأساتهم أو الحالات المماثلة من إلقاء اللوم على الضحية مثل الادعاءات التي تفيد بأن أوكرانيا ترتكب أعمال إبادة جماعية أو تهاجم مواطنيها عن قصد.

بداية العملية العسكرية على أوكرانيا

وتستمر روسيا في تنفيذ عمليات عسكرية في أوكرانيا، مع توقعات بأن تستمر الأزمة في أوكرانيا مدة طويلة، وبدأت العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وفرضت عدة دول غربية عقوبات على روسيا بسبب الأزمة.