الاختيار 3 يفضح ألاعيب خيرت الشاطر ومحاولة الإطاحة بالفريق السيسي

استعرض مسلسل «الاختيار3»، الذي يُعرض على شاشة «أون»، فشل زيارة محمد مرسي العياط إلى ألمانيا، وإلغاء زيارة أخرى كانت مرتقبة إلى فرنسا، بسبب الاضطرابات السياسية والأمنية التي كانت في مصر، إذ فشل محمد مرسي في إقناع المستشارة الألمانية وقتها إنجيلا ميركل، بتخفيض ديون مصر لدى ألمانيا، «يعني مطلعش من الرحلة دي غير بمجموعة من النصائح لإدارة البلاد»، حسبما ذكر الفيديو الذي استعرضه «الاختيار».

زيارة محمد مرسي الفاشلة لألمانيا

فيما قالت المستشارة الألمانية عن الزيارة: « قلت بوضوح أنه من ناحيتي، فيه نقاط في غاية الأهمية، أولها على محمد مرسي إبقاء خط للحوار مفتوح مع كل القوى السياسية في مصر، وأن تتمكن تلك القوى من المساهمة بآرائها»، فيما استنكر بعض قيادات جماعة الإخوان من نتائج الزيارة، «بصراحة أداء الدكتور مرسي في زيارته لألمانيا، كان محبط للغاية، مكنش ليه داعي ابدًا أنه يتكلم في موضوع بورسعيد ،ولا حتى كلامه مع رجال الأعمال».

قيادات الإخوان تعترف بفشل زيارة مرسي لألمانيا

وقال قيادي إخواني آخر: «احنا قولنا ألف مرة أن مرسي يقول أن الهدف من الزيارة دي، طمأنتهم على أن الأوضاع في مصر مستقرة»، فيما رد عليه قيادي آخر: «سيبك من الكلام ده، ياسر علي متحدث الرئاسة طلع وقال إن الزيارة كانت تمام، واللجان الإعلامية هتتكلم أن الزيارة كانت موفقة، خلينا نتكلم في الحاجة الأهم، مجلس النواب وتحديد موعد الانتخابات»، في تلك اللحظة دخل القيادي خيرت الشاطر وذكر أن الانتخابات ستجرى في إبريل.

قيادات الإخوان تحدد موعد الانتخابات

بينما طالبه قيادي آخر: «نتأنى شوية ونعرف أن الشارع هدى وبعدين نجري الانتخابات»، بينما رد عليه خيرت الشاطر: «الوضع في الشارع هيفضل كده شوية لسه، والكلاب دي هتفضل تعوي كل يوم، مظاهرة هنا واعتصام هناك ويضيعوا وقتنا، بكرة لما وضع القوانين في ايدينا، هتلاقي الشارع فضي وكله حط لسانه جوه بوقه واتلم، خلوني أتكلم على الأهم بقى، وهو الجيش، أنا مش عاجبني خالص اللي بيعمله السيسي».

الشاطر يبدي غضبه من الفريق السيسي

وتابع الشاطر: «موضوع أن الجيش محايد أو الجيش واقف على مسافة واحدة والكلام ده، مش هينفع يفضل كتير»، فرد عليه قيادي إخواني: «يا بشمنهدس أحنا منعتقدش أننا ممكن نصطدم مع الجيش بأي شكل من الأشكال»، فأجاب الشاطر: «مقولتش كده، أنا بتكلم على وزير الدفاع مش على صدام بيننا وبين الجيش، لازم السيسي إما يبقى معانا أو علينا، ومن غير هو ما يحطنا في مفترق طرق، يتحط يا يمين يا شمال، المحايد دلوقتي يضرنا احنا».