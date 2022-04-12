مكافحة الإدمان: خلو 13 مسلسلا من مشاهد التعاطي في أول أسبوع رمضان 

أشاد المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بالأعمال الدرامية التي جاءت خالية من مشاهد تعاطى المواد المخدرة بواقع 13 مسلسل وهي « شغل عالي، دنيا تانية، مكتوب عليا، عودة الأب الضال ، النقطة العمياء، الاختيار 3، وجوه ، بيت الشدة، رانيا وسكينة، ملف سري، فاتن أمل حربي، المشوار، توبة»، وجاء مسلسل « أحلام سعيدة » خالي من مشاهد التدخين، بينما تميزت مسلسلات «المداح ، دايما عامر، العائدون ، الكبير أوي 6 ، في بيتنا ريبووت 2 » بخلوها من مشاهد التدخين والتعاطي.

«بابلو والمشوار» يتصدران أكثر مشاهد للتدخين و«انحراف» يتصدر مشاهد التعاطى

وأوضحت بيانات تحليل مشاهد التدخين والمخدرات التي قام بها المرصد الإعلامي للصندوق، أن غالبية الأعمال الدرامية خلال أول أسبوع من رمضان 2022 التزمت بعدم الترويج للتعاطي ،كما أن دراما رمضان حتى الآن وما تتضمنه من مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات لم تروج لثقافه تعاطى المخدرات التي تدعم انتشار المفاهيم المغلوطة ومنها ارتباط المخدرات بنسيان الهموم والتغلب على المشكلات وغيرها من المعتقدات الخاطئة .

وكشف المرصد الإعلامي للصندوق فى نتائجه خلال أول أسبوع من شهر رمضان عن وجود 198 مشهد تدخين وتعاطى مخدرات فى الأعمال الدرامية بإجمالي ما يقرب من 4 ساعات، منها 180 مشهد تدخين بإجمالي 3 ساعات و40 دقيقة، بينما بلغت مشاهد التعاطي 18 مشهدا بإجمالي 20 دقيقة، بواقع 26 مسلسلا خلال العام الحالي، ويمثل ذلك بنسبة 3.7% من إجمالي المساحة الزمنية التي شغلتها لمشاهد التدخين بينما بلغت المساحة الزمنية للتعاطي 0.5% .

خلو الأعمال من مشاهد تدخين وتعاطى الأطفال

ولفت الصندوق فى بيان له، أن البيانات الأولية أشارت إلى خلو الأعمال حتى الآن من مشاهد تدخين وتعاطى الأطفال وكذلك عدم ظهور مشاهد تروج لمنتجات التبغ بصورة مباشرة، وأيضا التزام صناع الدراما للعام الثالث علي التوالي بوجود تصنيف عمري للأعمال الدرامية .

وأوضحت بيانات المرصد الإعلامي أن مسلسل «انحراف» احتل النسبة الأعلى في مشاهد التعاطي، مؤكدا أن أغلب هذه المشاهد كانت لتناول المواد الكحولية ومخدر الحشيش، وجاء مسلسلي بابلو والمشوار كأعلى مشاهد للتدخين، كما أن البيانات الأولية تشير إلى خلو الأعمال حتى الآن من مشاهد تدخين وتعاطى الأطفال، بينما يوجد انتشار فى مشاهد التدخين الإلكتروني «التبخير، التسخين».

وخلال الحلقة الرابعة من مسلسل «دنيا تانية» كشفت السكرتيرة لمديرة المدرسة «دنيا» والتي تجسد دورها الفنانة ليلى علوى عن وجود شكاوى كثيرة من السائق الذى كاد أن يتسبب في حادثة، ويتم اجراء تحليل مخدرات له وفق أحداث المسلسل، ودائما تكون النتيجة سلبية، لذلك قررت «دنيا» مديرة المدرسة عمل تحليل مخدرات مفاجئ، وبالفعل تم إجراء تحليل مفاجئ وتبين تعاطى السائق للمخدرات، وتم فصله تطبيقا لقانون فصل الموظف متعاطي المخدرات والذي بدأ تطبيقه مطلع العام الجاري .

جدير بالذكر أن متوسط المساحة الزمنية لمشاهد التدخين خلال الثلاث سنوات الماضية كانت 4%، بينما كانت مشاهد التعاطي تمثل نسبه 1.5% ، وبالتواصل المستمر مع صناع الدراما للالتزام بالوثيقة التي تم إطلاقها بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية بشأن التناول الرشيد لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة أدى إلى انخفاض نسب مشاهد التدخين والتعاطي في الأعمال الدرامية على مدار السنوات الماضية.