«حياة كريمة»: توزيع 40 ألف كرتونة بمحافظة الشرقية ضمن حملة المليون

نجحت مؤسسة حياة كريمة في توصيل الدعم إلى الفئات المستحقة والأولى بالرعاية، من خلال قوافل وصل الخير التي أطلقتها المبادرة، قبل رمضان من أجل التخفيف عن كاهل المواطن، في القرى الأشد احتياجاً في أنحاء الجمهورية كافة، لتوزيع كراتين رمضان على الأسر المستحقة بهذه القرى، بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

توزيع 40 ألف كرتونة مواد غذائية بالشرقية

أعلنت «حياة كريمة» استمرار توزيع صناديق المواد الغذائية في محافظة الشرقية، وتوصيل الدعم لأهالينا في كل مكان، موضحة أنه تم توزيع 40 ألف صندوق على جميع القرى والمدن والأحياء في المحافظة، وأبرزها «الزقازيق، الحسينية، منيا القمح، الابراهيمية، ديرب نجم، أبو كبير، أبو حماد، ههيا، فاقوس، أولاد صقر، كفر صقر، مشتول السوق، بلبيس ومدينة القنايات والعاشر من رمضان»، وغيرها.

قوافل وصل الخير ضمن حياة كريمة

وأشارت المبادرة إلى نجاح قوافل وصل الخير ضمن حملة «المليون كرتونة» في توزيع 350 ألف كرتونة مواد غذائية، وذلك على مستوى كافة محافظات الجمهورية، فقد تمكنت فرق الرصد الميداني والمتطوعين بمؤسسة حياة كريمة والبالغ عددهم 850 فرقة في محافظات الجمهورية كافة، بإجمالي تخطي 9000 متطوع في توزيع 350 ألف كرتونة من العدد المستهدف للحملة، وهو توزيع مليون كرتونة مواد غذائية علي الفئات الأولى بالرعاية في كافة محافظات الجمهورية، حيث تم التوزيع في 24 محافظة وهي القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، البحيرة، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، الشرقية، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الغربية، الوادي الجديد، ومطروح.

تعاون بين التحالف الوطني و«حياة كريمة» لتوزيع قوافل وصل الخير

وأشارت حياة كريمة في بيان لها، إلى أن قوافل وصل الخير «حملة المليون كرتونة»، تأتي في إطار عقيدتها بالدور الاجتماعي تجاه الفئات الأولى بالرعاية، والمناطق الأكثر فقرًا، في محافظات الجمهورية كافة، بالشراكة مع الجهات المعنية من شركاء النجاح من أجل توفير كافة سبل الحياة الكريمة ومساندة المواطنين، مؤكدة أن التنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يأتي من أجل ضمان عدم تكرار التوزيع بذات القرى وتوحيدًا للجهود وضمانًا لوصول المساعدات للمستحقين بشكل عادل.