التضامن: حملة «أنت أقوى من المخدرات» ساهمت في العلاج من الإدمان بنسبة 400%

قال عمرو عثمان مساعد وزيرالتضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الإعداد لحملات «أنت اقوى من المخدرات»، له منهجية علمية من خلال تحليل الوضع الراهن، لمشكلة التعاطي وتحليل بيانات المترددين لطلب العلاج، مع الأخذ في الاعتبار ضرورة تفنيد تلك الحملات، للمفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، بالإضافة إلى اجراء استطلاعات رأى مع الشباب وجلسات حوارية مع المتعافين، وورش عمل لتقيم وقياس أثر كل حملة تحت إشراف لجنه أكاديمية من المتخصصين.

جاء ذلك خلال إطلاق نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مرحلة جديدة من حملة «أنت أقوى من المخدرات»، بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادى ليفربول الإنجليزي، بحضور السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعمرو عثمان مساعد وزير التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وعدد من الشخصيات العامة.

95% من المتقدمين للعلاج ذكور

أضاف «عثمان»، أن تحليل بيانات المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن سنويا، تعتبر مرشدا للوضع الراهن للتعاطي في المجتمع المصري، إذ بلغت نسبة الذكور المتقدمين للعلاج 95%، بينما الإناث بلغت نسبتهم 5%، وتشير البيانات، إلى أن الفئة العمرية من 21-30 سنة النسبة الأكبر بنسبة 43.33% يليها الفئة العمرية من 31ـ 40 سنة نسبة 36.3%، بينما تشير البيانات إلى تدني سن التعاطي إلى أقل من 15 سنة، بنسبة 13.6%.

حملة «أنت أقوى من المخدرات»

ولفت إلى أن حملة «أنت أقوى من المخدرات»، أحدثت تأثيرا على المستوى القومي والوطني خلال المراحل السابقة، إذ ساهمت فى زيادة في معدلات الطلب على العلاج بنسبه 400%، وبلغت طلبات العلاج 140 ألف مريض خلال 2021، بعد أن كانت 35 ألف مريض خلال 2014، وزادت نسبه المتقدمين للعلاج من الإناث لتصل إلى 5% من إجمالي عدد المتقدمين للعلاج من خلال الخط الساخن «16023»، بعد أن كانت 1% خلال عام 2014، وتواكبا مع تنامي الطلب على العلاج، تم التوسع في تقديم خدمات العلاج والتأهيل من خلال 28 مركزا علاجيا في 17 محافظة، مقارنة بـ21 مركزا علاجيا في 7 محافظات عام 2014.

وأشار إلى أن الحملة أحدثت صدى أيضا على المستوى الدولي، إذ جرى عرضها كأحد قصص النجاح في المؤتمر الدولي لمكتب الأمم المتحدي المعني بالجريمة والمخدرات بنيروبي 2017 وفيينا 2020، ووصفتها هيئة الأمن العام في الصين، أحد أهم الحملات المؤثرة في مجال الوقاية من المخدرات في العقد الماضي، وتم ترجمتها لخمس لغات وإذاعتها، كما اهتمت المحطات الإخبارية العالمية BBC – CNN، ووكالة الأنباء الصينية، بتغطية تلك الحملات، كما حصلت الحملات على المركز الثالث على المستوى الدولي فى مسابقة دبي للأعمال الإبداعية.