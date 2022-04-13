مداهمة 31 مخزن مخدرات في الاسماعيلية.. وضبط 4500 كيلو بانجو

اعلنت وزارة الداخلية عن مداهمة الادارة العامة لمكافحة المخدرات 31 مخزن للمخدرات فى منطقة وادى شعير بالظهير الصحراوى للاسماعيلية بمشاركة قوات من الأمن الوطنى والأمن العام وتمكنت القوات من 4500 كيلو بانجو في 31 مخزن مخدرات.

جهود الداخلية لمكافحة انتشار المواد المخدرة

وجرى شن الحملة الموسعة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة انتشار المواد المخدرة من خلال توجيه الحملات المكبرة لضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والقائمين على زراعتها.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات الأمن والأمن الوطنى والأمن العام وبمشاركة مديرية أمن الاسماعيلية والقطاعات المعنية بالقوات المسلحة باستهداف منطقة الظهير الصحراوى لمنطقة «وادى شعير» بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق الإسماعيلية.

ضبط 31 قضية عبارة عن 31 مخزن ضُبط بداخلها كميات من مخدر البانجو

وأسفرت الجهود عن ضبط 31 قضية عبارة عن 31 مخزن ضُبط بداخلها كميات من مخدر البانجو الجاف بلغت 4500 كيلو جرام وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 4 مليون و500 ألف جنيه.