هاني الطمباري مدير مكتب مرسي في الاختيار 3: محظوظ بالعمل مع هؤلاء النجوم

قال الفنان هاني الطمباري، إنه ترشح لدور أحمد عبد العاطي، مدير مكتب الرئيس المعزول محمد مرسي ضمن حلقات مسلسل الاختيار 3، مبينا أن النص الحواري كان مرجعا له، لأن هناك تصور محدد للشخصية.

صفات الشخصية التي يظهر فيها

أضاف «الطباري»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، الذي يُعرض على القناة الأولى مساء أمس، وتقدمه الإعلامية شافكي المنيري، أن شخصيته تظهر شخص دائما يخبأ شيئا، مبينا أن المسلسل تتضمن أحداث كثيرة لم تكن الناس تعرفها في الوقت الحالي.

مشاركته الفنانين الكبار

أوضح الفنان هاني الطمباري، أن كل الممثلين في مسلسل الاختيار تخدم الفكرة الأساسية للمسلسل، متابعا: «أكثر مشهد صعب بالنسبة لي في المسلسل، اللي كنت عاوزه أوصله للناس كتير، لأن أغلب المشاهد كانت مع أساتذة كبار مع صبري فواز وخالد الصاوي، والأصعب إن الشخصية تؤدي الدور اللي مطلوب تؤديه، لأنه شخص دايما مخبي حاجة وبيتصرف من تحت لتحت، وده ظهر في الأحداث مش في الشخصية، حسب توجيهات بيتر ميمي اللي أنا محظوظ بالشغل معاه، وعنده وعي عالي.

مسلسل الاختيار

وأذيعت الحلقات الأولى لمسلسل الاختيار منذ 3 سنوات ويشارك فيه كوكبة من النجوم، من بينهم أحمد السقا وأحمد عز وأحمد مكي وأمير كرارة في أجزاء المسلسل المختلفة والتي تتناول قصص أبطال القوات المسلحة الذين يحاربون الإرهاب، والإخوان، خاصة أن الجزء الثالث يسرد تفاصيل عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي العياط.