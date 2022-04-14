تسريب جديد لخيرت الشاطر بـ الاختيار 3 يتحدث فيه عن ثورة الجياع

عرض مسلسل «الاختيار 3»، الذي يعرض طوال رمضان على «أون»، تسريب جديد لخيرت الشاطر القيادي بجماعة الإخوان، يتحدث فيه عن ثورة الجياع، وقال فيه «لو حصلت ثورة جياع فيه خطر على مصالحكم، وعلى مشروع إسرائيل، النهاردة لما الشعب قال عاوز يروح الحدود مع إسرائيل، إحنا كلنا وقفنا وقولنا له لأ، واتصلنا بخالد مشعل، وقولنا له طلع البيان على الإعلام، والنت، وقول إحنا مش عاوزين من المصريين إن هم يروحوا».

تسريب جديد لخيرت الشاطر

أضاف «الشاطر»، خلال التسريب: «النهاردة إحنا دلوقتي مش عايزين انهيار في البلد، مش عايزين فوضى، مش عايزين تخريب، ولا حتى ضد مصالحهم، احنا مش في حرب مع حد»، فيما استعرضت الحلقة لقاء بين الشاطر ومرسي، في منزل الآخر بالتجمع الخامس، إذ قال الشاطر: «بص يا دكتور أي حاجة تخص وزير الدفاع، عاوزين نتناقش فيها بعد إذنك قبل ما ترد عليه بأي حاجة، كمان يستحسن الفترة اللي جاية دي تتجاهله تمامًا».

الشاطر ينصح محمد مرسي بتجاهل السيسي

رد محمد مرسي: «نتجاهلة، إزاي يعني؟»، فشرح له خيرت الشاطر: «يعني تأجل دائما اجتماعاتك معاه، تتأخر دائما في الرد على أي مراسلات أو تقارير جاية من وزارة الدفاع، بالبلدي كده تحسسه أنك مش حابب تتعامل معاه، يا دكتور انت القائد الأعلى للقوات المسلحة، أنت الرئيس الشرعي المنتخب، هو مجرد وزير دفاع، لازم يبقى فاهم كويس أوي أننا ممكن في أي وقت نغير علاقتنا بيه».

بينما قال مرسي: «بس ده فيه خطر كبير، إحنا عايزين الجيش يبقى معانا، وقيادات الجيش والمجلس العسكري هيعتبروا أن أي تصرف مننا تجاه وزير الدفاع، هو تصرف مننا تجاه الجيش نفسه»، لكن رد الشاطر: «لا احنا عاوزين نوصل الرسالة ليه هو، إحنا عاوزين نكسر شوكته هو، بص يا دكتور أنت مش هيبقى ليك علاقة بأي حاجة هتحصل، احنا بس عاوزين نبعت له رسالة أننا في أي وقت نقدر نوجه الحشود بتاعتنا تجاهه هو والجيش عشان يعيد الحسابات بتاعته».