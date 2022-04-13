تردد قناة ON E الجديد 2022 على النايل سات.. لمشاهدة الاختيار 3

تزداد عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» عن تردد قناة ON E الجديد 2022 على القمر الصناعي النايل سات، التي تستحوذ على عرض عدد من المسلسلات الرمضانية الناجحة لهذا العام، ومنها مسلسل الاختيار 3، والكبير أوي الجزء السادس، وغيرهما من الأعمال التي يتابعها أعداد كبيرة من المشاهدين يوميًا.

ويعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن الخدمات الاخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، تردد قناة ON E الجديد 2022 على القمر الصناعي النايل سات، فضلا عن مواعيد المسلسلات الرمضانية المعروضة على القناة، في السطور التالية:

تردد قناة ON E الجديد 2022

ويمكن ضبط تردد قناة ON E الجديد 2022 على القمر الصناعي النايل سات، من خلال الخطوات التالية:

التردد: 11861

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

تصحيح الخطأ: 6 / 5

الجودة: HD

مواعيد المسلسلات الرمضانية على قناة أون إي 2022

وتعرض القناة عددا من المسلسلات الحصرية ومواعيدها كالتالي:

الاختيار 3، وهو بطولة مجموعة ضخمة من كبار الفنانين، منهم أحمد السقا، كريم عبدالعزيز، أحمد عز، ياسر جلال، ومن إخراج بيتر ميمي، ويعرض الساعة 9:59 والإعادة 4:20 صباحا، و3:25 عصرا.

مسلسل يوتيرن، بطولة ريهام حجاج وعبير صبري، ويعرض يوميا في رمضان الساعة 11 مساء.

مسلسل الكبير أوي الجزء السادس للفنان أحمد مكي يعرض الساعة 6:20 مساءً، ويعاد الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي.

مسلسل أحلام سعيدة بطولة يسرا وغادة عادل ومي كساب وشيماء سيف، ويعرض الساعة 8:25 مساء، والإعادة 5:30 فجرا، و10:50 صباحا.

مسلسل دايما عامر بطولة مصطفى شعبان، ويعرض الساعة 12:25 دقيقة، والإعادة الساعة 6:55 دقيقة.