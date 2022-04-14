«الشبار الأخضر» وجبة كفيلة بإسعاد الأسرة الدمياطية.. «طعم حلو وسعر مناسب»

يعتبر سمك الشبار الأخضر «المزقلط - المبطرخ» الوجبة المفضلة لدى كثير من أهالي دمياط، وبخاصة متوسطي الحال، وهي وجبة كفيلة بإرضاء الأسرة بأكملها، حيث تلتف حولها الأسرة الدمياطية ليتناولوه مع الأرز والسلطة الخضراء والمخللات والبصل، ويتراوح سعر الكيلو منه بين 35 و60 جنيها حسب حجمه.

ويقدّر أهالي دمياط وخاصة محبي الأسماك، تناول وجبة سمك الشبار الأخضر «المزقلط» بشكل كبير، ويفضلونه على أسماك الطوبار والبوري.

والشبار الأخضر ينتمي لفصيلة أسماك البلطي، لكنه صغير الحجم ولونه أخضر، ولون بطنه أحمر وتمتلئ بالبطارخ، ويرتفع سعره في موسم التزاوج الذي يستمر من منتصف أبريل إلى نهاية يونيو.

الشبار الأخضر الأكثر طلبًا

أحمد وسام الفار، بائع أسماك، يقول إن الشبار الأخضر هو الأكثر طلبا حاليا، ويتراوح سعره بين 35 و60 جنيها للكيلو، ويوضح بائع الأسماك، أن موسم الشبار الأخضر والسردين يدفعان جميع أسعار الأسماك الأخرى إلى الانخفاض أو الثبات، بمجرد ظهور الشبار الأخضر بالأسواق يتجه الجميع إلى تناوله بلا استثناء، مما يساهم في انخفاض أسعار أسماك الطوبار والبوري بأنواعه.

السعر يختلف حسب الحجم و«البطروخ»

من جانبه، قال مجدي البداوي، رئيس شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بدمياط، إن هناك إقبالًا كبيرًا من أهالي دمياط على شراء سمك الشبار المبطرخ والذي يتراوح سعره بين 35 و60 جنيهًا، حسب حجمه وكمية البطارخ الموجودة به.

وأكد «البداوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موسم الشبار الأخضر والسردين هبة من عند الله للبسطاء، لأنه من الأسماك الغنية بالبروتين والفسفور، كما يساهم بشكل كبير في ضبط أسعار الأسماك بالسوق، حتى أسماك القشريات كالجمبري والكابوريا، فالكل يضعف أمام الشبار الأخضر «المزقلط» وبطروخه نظرا لطعمه المميز.

أسعار الأسماك في دمياط

وعن أسعار الأسماك في أسواق دمياط اليوم الخميس، أوضح «البداوي» أن الأسعار كالتالي:

- الشبار الأبيض من 20 إلى 30 جنيها.

- الشبار الأخضر من 35 إلى 60 جنيها.

- البلطي من 25 إلى 40 جنيها حسب الحجم.

- البوري يتراوح بين 45 و80 جنيها.

- الطوبار من 35 إلى 65 جنيها.

- الجمبري من 100 إلى 300 جنيه.

- السيبيا والكابوريا والغطيان والدنيس 100 جنيه للكيلو.

- البربوني متوسط الحجم يبدأ من 70 إلى 90 جنيها، بينما الحجم الكبير 120 جنيها.

- اللوت 80 جنيها.

- القاروص 160 جنيها.

- الحنشان من 150 إلى 350 جنيها.

- غطيان موسى من 70 إلى 130 جنيها.