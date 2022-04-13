العثور على جثة شخص من دمياط مشنوقا في ظروف غامضة بالدقهلية

عثر عدد من أهالي قرية بساط كريم الدين التابعة لمركز شربين في محافظة الدقهلية، على جثة شخص مشنوقا في منزل تحت الإنشاء بالقرية في ظروف غامضة، وعلى الفور أبلغوا مركز الشرطة بالواقعة.

وبالفحص تبين أن الشخص من إحدى قرى محافظة دمياط ومبلغ بتغيبه عن منزله منذ أسبوع، وجاري البحث والتحري عن سبب وفاته ووجوده في مكان العثور عليه.

بلاغ بالعثور على جثة شخص مشنوق

تلق مأمور مركز شرطة شربين بلاغًا من أهالي قرية بساط كريم الدين التابعة لمركز شربين بالعثور على جثة شخص مشنوقا داخل منزل تحت الإنشاء بالقرية، ولا يعرفه أحد من أهالي القرية.

كشف هوية الشخص الشنوق في الدقهلية

وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص، تبين أن الجثة لشخص مبلغ بتغيبه منذ عدة أيام ويدعى العربي محمد عبدالله شاهين، 43 عاما، ويقيم بقرية «دقهلة» التابعة لمركز الزرقا بمحافظة دمياط، ووجد مشنوقا داخل منزل تحت الانشاء في قرية بساط كريم الدين.

وبالتنسيق مع مديرية أمن دمياط، تبين أن أسرته سبق وأن حررت محضرا بتغيبه منذ أسبوع بمركز شرطة الزرقا .

ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى شربين المركزي على ذمة تصرفات النيابة العامة، والتي أمرت بفحص الجثة ووجود شبهة جنائية من عدمه، وفي حالة عدم وجود شبهة جنائية يتم تسلم الجثة لذويه.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة، التي كلفت المباحث بتحرياتها، وبيان سبب الوفاه وهل هناك شبهه جنائية من عدمه.