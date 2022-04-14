موعد السحور وأذان الفجر اليوم 13 رمضان في دمياط

يحرص الكثير من الصائمين، على تأخير موعد السحور إقتضاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتجدهم ينظرون في ساعاتهم لمتابعة مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر غدا الخميس 13 رمضان في دمياط، من أجل تناول وجبة السحور ومن ثم أداء صلاة الفجر.

ويصل عدد ساعات الصيام في محافظة دمياط، اليوم الخميس الموافق الثالث عشر من شهر رمضان، إلى 14 ساعة و47 دقيقة ، وحددت إمساكية شهر رمضان وفقا للهيئة المصرية العامة للمساحة، وقت السحور عند الساعة 1:34 صباحا، وموعد الإمساك في الساعة 3:34 صباحا، على أن يكون موعد أذان الفجر في الساعة 3:54 صباحًا.

مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم 13 رمضان في دمياط

ويحرص الصائمون على معرفة مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم الخميس 13 رمضان في دمياط، من أجل الامتناع عن الطعام والشراب،.

وتنشر «الوطن»، مواقيت الصلاة وموعد أذان الفجر اليوم الخميس رمضان في دمياط، وذلك في إطار ما تقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

- موعد أذان الفجر 3:54 صباحًا.

- وقت الشروق 5.26 صباحًا.

- موعد أذان الظهر 11:53 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:29 مساءً.

- موعد أذان المغرب 6:21 مساءً.

- موعد أذان العشاء 7:43 مساءً.

مواقيت الصلاة في القاهرة الخميس 14 أبريل 2022

- موعد أذان الفجر 3:59 صباحًا.

- وقت الشروق 5:30 صباحًا.

- موعد أذان الظهر 11:55 صباحًا.

- موعد أذان العصر 3:30 مساءً.

- موعد أذان المغرب 6:22 مساءً.

- موعد أذان العشاء 7:42 مساءً.