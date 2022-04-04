لافروف: ما حدث في بوتشا مسرحية.. وبريطانيا رفضت عقد جلسة لمجلس الأمن

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إنّ بريطانيا رفضت طلب روسيا بعقد جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في مدينة بوتشا الأوكرانية.

وأكد لافروف، وفقا لسكاي نيوز عربية، أنّ ما حدث في بوتشا مسرحية، مضيفاً أنّ روسيا تتعرض لحملات تشويه متعمدة.

مجزرة في مدينة بوتشا

ويشار إلى أنّ مدينة بوتشا الأوكرانية، تعرضت لقصف روسي عنيف على مدار الأيام القليلة الماضية بالمدفعية الثقيلة وسلاح الجو، أسقط مئات القتلى والجرحى.

روسيا تنفي وقوع مجزرة في بوتشا

ونقلت مصادر أوكرانية وعالمية، أنباء عن وقوع مجزرة بحق المدنيين الأوكرانيين، وهو ما نفته وزارة الدفاع الروسية مساء أمس الأحد.

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية يومها الأربعين منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شن حملة عسكرية موسعة على جارتها الأوكرانية.