سعر اليورو اليوم الخميس 14-4-2022 في البنوك

سجل سعر اليورو الخميس 14-4-2022 في مصر تباينا سعريًا من بنك إلى آخر، إذ بيعت العملة الأوروبية الموحدة في مصر بأعلى سعر في بنك التعمير والإسكان بـ20.0253 جنيه، وجاء بنك الأهلى اليوناني في صدارة البنوك التي يشتري منها المواطنون اليورو بسعر 19.9963 جنيه.

تباين سعر صرف اليورو في بداية تعاملات اليوم

تباين سعر صرف اليورو في البنوك المختلفة في بداية تعاملات اليوم الخميس 14-4-2022، حيث شهد تراجعا سعريا، وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، ضمن خدماتها التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة، على النحو التالي:

سعر اليورو مقابل الجنيه في البنوك المصرية

- سعر بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك التعمير والاسكان 20.1954 مقابل 20.0253 جنيه.

- سعر بيع اليورو مقابل الجنيه في مصرف أبوظبي الإسلامي 20.1639 مقابل 20.0048 جنيه للشراء.

- بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك مصر بسعر 20.142 جنيه، مقابل 19.9939 جنيه للشراء.

- بيع اليورو مقابل الجنيه في بنك «cib»، بسعر 20.142 جنيه، مقابل 19.9939 جنيه للشراء.

- سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الإفريقى الدولي، بلغ نحو 20.1639 جنيه للبيع، مقابل 19.983 جنيه للشراء.

- سجّل اليورو مقابل الجنيه في بنك المصرف المتحد نحو 20.1639 جنيه للبيع، مقابل 19.983 جنيه للشراء.

- بلغ سعر بيع اليورو في بنك الكويت الوطني 20.108 جنيه، مقابل 19.8743 جنيه للشراء.

- وصل سعر اليورو اليوم في الأهلي اليوناني نحو 19.9963 جنيه للبيع، مقابل 19.8635جنيه للشراء.

- سجل سعر بيع اليورو في بنك المشرق نحو 20.0289 جنيه، مقابل 19.8635 جنيه للشراء.

- بلغ سعر بيع اليورو في البنك العربي الدولي 20.018 جنيه مقابل 19.8582 جنيه للشراء.

- سعر بيع اليورو في بنك بلوم 20.0236 مقابل 19.8527جنيه للشراء .