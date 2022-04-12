سعر اليورو اليوم الثلاثاء 12-4-2022 في مصر مقابل الجنيه

شهد سعر اليورو اهتمامًا كبيرًا من المواطنين في الآونة الأخيرة، إذ زادت عمليات البحث عن مختلف أسعار العملات في البنوك الحكومية والخاصة، مثل الدولار والدينار الكويتي والريال السعودي، ويعد اليورو من أبرز هذه العملات.

وفي إطار زيادة عمليات البحث عن سعر اليورو، نستعرض أسعاره في مختلف البنوك الحكومية والخاصة مثل بنك مصر والبنك الأهلي والمصرف المتحد، وذلك على النحو التالي:

سعر اليورو في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 20.22 جنيه للبيع، مقابل 19.99 جنيه للشراء، اليوم الثلاثاء 12 أبريل الحالي، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 20.22 جنيه للبيع مقابل 19.97 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي

سجل سعر اليورو في البنك التجاري الدولي 20.22 جنيه للبيع، مقابل 19.97 جنيه للشراء، اليوم الثلاثاء الموافق 12 أبريل الحالي.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري 20.20 جنيه للبيع، مقابل 19.97 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

سعر اليورو في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 20.02 جنيه للبيع، مقابل 20.14 جنيه للشراء، اليوم الثلاثاء الموافق 12 أبريل الحالي.

سعر اليورو في بنك الكويت الوطني

وصل سعر اليورو في بنك الكويت الوطني إلى نحو 20.03 جنيه للبيع، مقابل 19.83جنيه للشراء، اليوم الثلاثاء الموافق 12 أبريل الحالي.

سعر اليورو في بنك بلوم

سجل سعر بيع اليورو في بنك بلوم سعر 20.03 جنيه للبيع مقابل 19.83 جنيه للشراء وفق الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالبنك، اليوم الثلاثاء الموافق 12 أبريل الحالي.