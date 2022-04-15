‎أسعار الخضروات في الأسواق المصرية اليوم الجمعة 15-4-2022

تشغل أسعار الخضروات، اهتمام كبير من المواطنين وربات البيوت، لأهميتها في حماية الجسم من الإصابة، بعدد كبير من الأمراض، وإمداد الجسم بالفيتامنيات المختلفة التي يحتاجها، خاصة مع الصيام في النهار، والامتناع عن الطعام والشراب.

وتستعرض «الوطن»، استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها أسعار الخضروات في الأسواق بشكل يومي وفق الجولة تقوم بها صباحا، وذلك على النحو التالي:

أسعار الخضروات في الأسواق اليوم

سجل كيلو الطماطم سعر يتراوح بين 12 جنيها حتى 16 جنيها، أما الفلفل الأخضر سجل سعر 12 جنيها للكيلو الواحد، واختلف سعر كيلو الفلفل الألوان بين 17 جنيها و20 جنيها، أما كيلو الفول الأخضر اختلف سعره بين 5 و6 جنيهات، وسجل الباذنجان سعر 10 جنيهات للكيلو الواحد، أما كيلو الخيار سجل 8 جنيهات للكيلو الواحد، وفق الجولة الصباحية التي أجرتها «الوطن» في الأسواق اليوم الجمعة 8 أبريل الحالي.

وسجل سعر كيلو ورق العنب 35 جنيهًا، كما سجل سعر كيلو الكوسة 5 جنيهات، وسجل سعر كيلو البسلة بين 5 جنيهات و7 جنيهات، أما كيلو القلقاس سجل سعر يتراوح بين 3 و6 جنيهات، وسجل سعر كيلو الملوخية بين 20 إلى 25 جنيها، اليوم الجمعة الموافق 15 أبريل الحالي.

سعر الليمون في الأسواق

واختلف سعر كيلو الليمون بين 17 و20 جنيهًا، كما سجل سعر الجزر 5 جنيهات للكيلو الواحد، وأيضا سجل كيلو السبانخ بين 5 و7 جنيهات، وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها الوطن اليوم الجمعة الموافق 15 أبريل الحالي.

وتراوح سعر كيلو الثوم بين 6 جنيهات حتى 10 جنيهات للكيلو الواحد، كما سجل سعر كيلو الثوم المفروم 20 جنيها، وفق الجولة الصباحية التي تقوم بها الوطن في الأسواق.